C’è un Parco verde anche a Copenaghen: la storia di Christiania

Paese che vai, Parco verde che trovi. Anche a Copenaghen, capitale della efficientissima Danimarca, dove c’è ancora la Monarchia costituzionale. Parliamo infatti di Christiania.

Certo, il paragone è un po’ azzardato, ma parliamo pur sempre di un quartiere dove circola la droga, che sembra un mondo a sé, dove lo Stato a rinunciato a entrarci. A parte recenti operazioni di facciata.

Ecco la particolare storia di Christiania e come arrivarci quando si visita Copenaghen.

La storia di Christiania

La storia di Christiania è iniziata nel 1971, quando una zona del quartiere di Christianshavn che si trova a Copenaghen, usata a scopi militari venne abbandonata. Così alcune famiglie decisero di stabilirsi lì, approfittando degli edifici abbandonati. per vivere lontano dalle norme imposte dalla società. Nonostante i tentativi e le intimidazioni delle autorità di sgomberare l’area, giunsero altre famiglie, che crearono così una comunità hippie dotata di regole proprie. Nasceva così la Città Libera di Christiania.

Oggi ci vivono circa mille persone, che si sentono indipendenti sia dalla Danimarca che dall’Unione europea, tanto che, quando si esce, si viene salutati da un cartello che recita “You are now entering the EU“.

I suoi abitanti non pagano le tasse, quindi i prodotti sono venduti a un prezzo ridotto. Da anni è anche un’attrazione turistica, sebbene in molte zone sia vietato fare foto, come indicano diversi cartelli con il simbolo della croce sulla macchinetta fotografica e la scritta “No photo“. I turisti possono acquistare souvenir fatti a mano dalla gente del posto, abiti di seconda mano e cartoline sempre dipinte a mano ad acquarello.

Ma Christiania è famosa soprattutto perché è possibile acquistare droghe leggere alla luce del sole, come marijuana o hashish, esposte su bancarelle come fossero frutta e verdura. Soprattutto lungo la Pusher Street, decorata con lanterne rosse. Inoltre, in tutta il quartiere si trovano numerosi negozi specializzati in articoli per fumatori.

Come si arriva a Christiania in Copenaghen

Ecco una mappa per raggiungere e visitare il colorito e suggestivo quartiere di Christiania, quando si va a Copenaghen. Ricordando di rispettare la privacy di chi ci abita.

Fonte: Scopri Copenaghen

