Chi votare alle prossime elezioni del 25 settembre?

Stamattina facevo delle riflessioni su chi votare alle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022. In effetti, da una decina di anni ho serie difficoltà nel mettere la croce su un simbolo. Sempre più deluso e disilluso dalla politica italiana.

Di seguito ho fatto un ragionamento su tutti i partiti.

Chi votare elle prossime elezioni politiche del 25 settembre?

Ecco il triste Rosario che è venuto fuori:

Il Pd, che ha governato 9 anni degli ultimi 10 con i risultati sotto gli occhi di tutti?

Salvini o Meloni, a cui non affiderei neanche un condominio?

I Cinquestelle, che hanno già deluso e tradito?

Berlusconi, che pensa per sé e per i suoi?

Renzi, arrivista preoccupato della sua carriera?

Calenda, che ha fatto carriera grazie al nonno Luigi Comencini?

Liberi e uguali, che in effetti sono uguali agli altri?

Casapound o Forza Nuova, che ragionano in modo medioevale?

I Verdi, che vogliono sfruttare l’onda gretina?

+Europa, che viene finanziato da Soros?

Paragone, passato da Bossi a Grillo e nel mezzo Berlusconi?

Il rischio è che si crei un impasse come quello post-elezioni del 2018, e che si riformi una nuova accozzaglia pro-Bruxelles, capeggiata dal Partito democratico a cui si accoderanno Forza Italia e i vari partitini centristi e di sinistra.

