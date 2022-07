SHEIN, dove trovare negozi per fare shopping?

Dove trovare un negozio fisico di SHEIN? SHEIN apre negozi fisici?

Molti utenti che utilizzano frequentemente la ormai nota piattaforma cinese di abbigliamento e accessori, si pongono spesso queste domande. Speranzosi di poter finalmente fare shopping in un negozio fisico di SHEIN, per poter così provare gli indumenti o provare glia accessori dal vivo.

Esiste questa possibilità? Scopriamolo di seguito.

Dove trovare negozio fisico di SHEIN

Come chiarisce Olallamellado, esistono 3 tipi di negozi fisici di SHEIN:

Negozio fisico tradizionale: ad oggi non esiste in nessuna parte del Mondo, men che meno nella stessa Cina. La vendita è affidata completamente all’e-commerce Negozi alleati: in tal caso, alcuni negozi fisici fanno degli accordi con SHEIN per vendere alcuni tipi di abbigliamento, come collezioni o resi, ad esempio Pop Up Store: si tratta di negozi effimeri, di durata temporanea che aprono ufficialmente per un periodo limitato di giorni al fine di promuovere una collezione o organizzare eventi speciali

Quindi, in generale, non esistono negozi fisici SHEIN in senso stretto, ma casi di negozi Pop Up o alleati che vengono abiti o accessori della piattaforma cinese.

Per esempio, negli Usa ci sono molti casi di negozi fisici temporanei di SHEIN mentre un negozio fisico stabile, che ha raggiunto un accordo col marchio ormai pubblicizzato anche da personaggi famosi, si trova a Barcellona.

Negozio SHEIN a Barcellona dove si trova

Il nome del negozio è Shana e consente di prendere i resi delle persone e venderli nel suo negozio. Quindi, è possibile provarli ed acquistarli allo stesso prezzo del negozio online.

Ad oggi, nella splendida capitale della Catalogna esistono tre sedi, di seguito la Mappa per raggiungere la principale.

Dove trovare negozi SHEIN in Italia

In Italia SHEIN sta aprendo dei negozi temporanei, quindi dei Pop up store. Come riporta Gdoweek, il primo esempio non poteva che ricadere a Milano, capitale della moda italiana. Si tratta del temporary store Ciao Milano, realizzato in Piazza Gae Aulenti, al civico 2, in un’area di 150 mq, aperto fino al 30 giugno 2022, dalle ore 10 alle ore 21. L’ambiente è stato arredato con tonalità calde ed estive, in linea con il periodo di attività, accompagnate da elementi d’arredo color pastello.

Si componeva di un’area dedicata per ogni categoria di prodotto, una postazione social-friendly adibita alle foto ricordo per i fan del marchio e una sezione fitting room, per provare i capi prima di acquistarli.

Un altro Pop Up store è stato aperto a Roma dal 21 luglio al 7 agosto, in Via Frattina n. 138, sempre dalle 10 alle 21. Si tratta di uno spazio espositivo per mostrare i capi dal vivo.

Occorre dunque restare informati e captare delle aperture di negozi temporanei. O eventuali affiliazioni di negozi fisici col marchio, come il caso di Shana.

Sullo stesso sito ufficiale del marchio, in una barra rettangolare in alto della Home page, sono annunciate eventuali aperture temporanee.

Perché SHEIN non apre negozi fisici?

La risposta è abbastanza scontata: al fine di abbattere tutti i costi che ciò comporterebbe. Come:

l’affitto di un locale, generalmente alto per un marchio che vuole aprire in una zona centrale di città importanti o in un centro commerciale

gli stipendi del personale, tra cassieri, commessi, magazzinieri, security

le giacenze di magazzino

bollette di luce ed acqua

manutenzione e pulizia del locale

ecc.

Del resto, l’e-commerce è la strada che molti negozi fisici stanno prendendo. Quindi sarebbe impensabile una scelta inversa. Sebbene comunque la strategia di aprire negozi temporanei è un ottimo modo di fare marketing. Oppure, consentire a negozi affiliati di avere propri capi.

Per i gioielli e gli accessori, per esempio, c’è la strategia del “corner“. Cioè concedere l’esposizione in un angolo del negozio ad un marchio specifico (come per esempio fa Pandora nel periodo natalizio nelle gioiellerie con cui si accorda).

