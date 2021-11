Greta Thunberg quanto guadagna? Le cifre da capogiro

Introduzione

Quanto guadagna Greta Thunberg? In effetti, per ora, di Green si vede solo il colore dei dollari che fa ruotare. Perché l’ennesimo meeting ambientale tra i leader del mondo, il Coop21, sarà quasi sicuramente la solita inutile passerella impregnata di buoni propositi.

Premesso che nessun giornalista d’inchiesta, magistrato o commercialista ad oggi sia riuscito a stimarlo con precisione, circolano comunque varie stime che potrebbero dare una risposta a questa domanda.

Tra queste, per esempio, vale la pena citare quella di Wealth Magnet: una società di media globali specializzata in affari, generazione di ricchezza, investimenti, tecnologia, imprenditorialità e stile di vita.

Come riporta Libero, Wealth Magnet ha stimato in un milione di dollari di patrimonio personale. Che però sarebbe solo una componente di un giro di affari più ampio.

A dare una discreta spinta a questo ammontare è stato il best-seller tradotto anche in italiano col titolo La nostra casa è in fiamme, che è un misto tra manifesto ecologista e autobiografia.

Oltre a ciò nel 2020 è uscito il film Io sono Greta, che malgrado fosse solo un documentario e malgrado il lockdown ha incassato al botteghino 360.000 dollari. Ma in contemporanea è uscito anche su diverse piattaforme di streaming, come Amazon Prime.

In più, ci sono i premi che le sono stati dati. In attesa del quasi sicuro Nobel per la Pace, che equivale a 869.000 euro, nel 2020 ha ricevuto il Gulbenkian Prize for Humanity, che vale un milione di dollari è più o meno equivalente. Ha ricevuto anche lo Human Act Award, che fa altri 100.000 dollari. E nel 2019 un altro milione le sarebbe stato girato da un ente benefico britannico, anche se la cosa non è stata confermata.

Greta dice che la Fondazione a suo nome da lei fondata nel 2018 ha girato in beneficenza cifre anche doppie. Il che è encomiabile, ma è la conferma che intorno a lei girano parecchi soldi.

Dopo aver visto quanto guadagna Greta Thunberg, vale la pena ricordare chi è e chi c’è dietro di lei. Avendo comunque già dedicato un articolo sull’argomento che potete trovare qui.

Riassumendo, svedese d’origine, classe 2003, affetta dal morbo di Aspenger, Greta è figlia di un mezzosoprano che rappresentò la Svezia all’Eurovision Song Contest del 2009 a Mosca e di un attore a sua volta figlio di un altro attore e regista che aveva recitato anche col grande regista svedese Ingmar Bergman.

Divenne famosa quando a 15 anni decise di fare uno sciopero a scuola per chiedere a governo e parlamento di Stoccolma di rispettare l’Accordo di Parigi.

Determinante però per il suo successo è stato l’esperto in comunicazione Ingmar Rentzhog, la cui start-up è decollata dopo l’inserimento della ragazza all’interno del Consiglio di Amministrazione e dopo una raccolta fondi che portava il nome dell’attivista.

Conclusioni

Ad oggi Greta ha all’attivo 3 libri e un docufilm. Ma la produzione non si fermerà sicuramente qui. Il marchio Greta, a sfondo Green, va a gonfie vele. Mentre i guai del mondo restano.