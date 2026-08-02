Ceuta torna al Marocco? La mano di Israele anche qui

Vediamo come, nel caso Ceuta esploso in questi giorni tra Spagna e Marocco c’entrino sempre Israele e Trump.

Il caso Ceuta che ha scosso la Spagna in primis e l’Unione europea tutta, rientra sempre nel quadro della crisi diplomatica tra il paese iberico e gli Stati Uniti d’America in corso da tempo. Le cause sono diverse: la basi nato spagnole di Rota e Morón durante la campagna iraniana; i ripetuti mancati obiettivi di spesa per la difesa della NATO da parte della Spagna; le ripetute critiche del primo ministro Pedro Sánchez nei confronti dell’amministrazione Trump e di quello israeliano.

Ora, il nuovo partner più importante del Marocco, Israele, è in una posizione unica per premere al fine di vedersi rientrare sotto la propria amministrazione i territori di Ceuta e Melilla.

Il caso Ceuta: cosa c’entra Israele

Illuminante è l’articolo di Ynetglobal, del quale di seguito riportiamo alcuni estratti tradotti:

Nel marzo 2026, Michael Rubin dell’American Enterprise Institute, scrivendo tramite il Middle East Forum, ha invitato l’amministrazione Trump a riconoscere formalmente Ceuta e Melilla come territorio marocchino occupato, definendo la Spagna

una potenza coloniale che gestisce colonie attraverso lo Stretto di Gibilterra

Pochi giorni dopo, il deputato Mario Díaz-Balart, presidente della sottocommissione per la sicurezza nazionale della Camera e uno dei più stretti confidenti di Marco Rubio al Congresso, ha dichiarato pubblicamente che le enclavi

non si trovano nel territorio geografico della Spagna

bensì in territorio marocchino, e che il loro destino dovrebbe essere

stabilito, negoziato e discusso tra amici e alleati

Lo stesso Trump aveva già definito la Spagna “terribile” a marzo e aveva ordinato al suo Segretario al Tesoro di interrompere i rapporti economici con Madrid.

Fondamentalmente, l’articolo 6 del Trattato di Washington esclude esplicitamente i territori dell’Africa continentale dagli obblighi di difesa collettiva della NATO, il che significa che Ceuta e Melilla sono legalmente esposte. L’ombrello dell’alleanza su cui la Spagna fa affidamento da tempo per isolare le sue resistenze coloniali dalle pressioni diplomatiche semplicemente non si estende lì.

Gli accordi di Abramo trasformarono il Marocco da tranquillo interlocutore con Israele in un partner militare formale. Nel gennaio 2026, Israele e Marocco hanno firmato un piano di lavoro militare congiunto per l’anno durante la terza riunione del loro Comitato militare congiunto a Tel Aviv, che le IDF hanno descritto come un approfondimento della cooperazione con un “partner chiave per la stabilità regionale” I due Paesi avevano già concluso un accordo di cooperazione in materia di sicurezza nel 2021. Questa architettura bilaterale conferisce a Israele qualcosa che raramente ha posseduto nella politica nordafricana: un interesse strategico diretto nel successo regionale di Rabat.

Questa posta in gioco ha un’ovvia applicazione a Ceuta e Melilla. La coalizione abramitica dell’amministrazione Trump, costruita attorno a un’opposizione condivisa all’Iran e a incentivi economici comuni, ha creato una relazione triangolare operativa tra Washington, Gerusalemme e Rabat.

La voce di Israele in quel triangolo ha un peso sproporzionato. Quando i funzionari israeliani segnalano l’allineamento con gli interessi strategici di un partner, quel segnale si registra con forza in una Casa Bianca che ha posto l’espansione degli Accordi di Abraham al centro della sua visione di politica estera.

La rivendicazione territoriale del Marocco sulle enclavi non è semplicemente una disputa bilaterale con la Spagna; è sempre più una cartina di tornasole per stabilire se l’amministrazione Trump ricompenserà i suoi partner più cooperativi rispetto ai suoi membri più ostinati della NATO.

Come Israele può far ritornare Ceuta al Marocco

Israele può promuovere la causa del Marocco attraverso tre canali distinti:

attraverso la segnalazione diplomatica diretta. Il riconoscimento israeliano del fatto che la continua occupazione del territorio africano da parte della Spagna mina la credibilità postcoloniale richiesta dai quadri di normalizzazione riformulerebbe Ceuta e Melilla come una questione di governance regionale, non semplicemente come un battibecco bilaterale;

attraverso i corridoi di Washington, dove l’influenza di Israele è considerevole, i funzionari israeliani possono amplificare la tesi secondo cui il contributo strategico del Marocco, che ancora il Mediterraneo occidentale, controlla l’accesso meridionale allo Stretto di Gibilterra e funge da partner più longevo degli Stati Uniti in materia di trattati, giustifica un concreto sostegno americano alla sua richiesta territoriale più persistente;

Israele può smascherare la palese ipocrisia della Spagna.Madrid è stata tra le voci europee più forti che condannano le politiche territoriali e gli insediamenti israeliani. La Spagna ha riconosciuto uno Stato palestinese nel 2024 mantenendo allo stesso tempo enclavi europee sul suolo africano che precedono di quattro secoli il moderno Israele. Questa contraddizione è forte e merita di essere ribadita più volte nei consessi internazionali.

Niente di tutto questo richiede avventurismo militare. Il Marocco ha costantemente perseguito le sue rivendicazioni settentrionali attraverso pressioni legali, demografiche e diplomatiche piuttosto che con la forza. Il modello è paziente ed efficace. Il ruolo di Israele sarebbe un’amplificazione diplomatica all’interno di una struttura di alleanza già favorevole alla posizione di Rabat.

Gli Stati Uniti designano il Marocco come importante alleato non membro della NATO, hanno firmato una nuova tabella di marcia decennale per la difesa con Rabat e minacciano contemporaneamente di sospendere la Spagna dall’alleanza che si rifiutano di sostenere finanziariamente o operativamente.

La Spagna si trova diplomaticamente isolata proprio nel momento in cui i suoi possedimenti territoriali più esposti mancano di una garanzia di difesa legale.

Gli accordi di Abraham hanno creato un quadro per riconfigurare le alleanze mediorientali e nordafricane in modi che servano contemporaneamente gli interessi americani e israeliani. Aiutare il Marocco a recuperare Ceuta e Melilla servirebbe a questo quadro e punirebbe un membro della NATO che ha ripetutamente scelto l’ostruzione rispetto al partenariato nel momento più critico dell’alleanza.

Per Israele, amplificare le affermazioni del Marocco non è carità. Si tratta di un investimento strategico nel partner che, attraverso lo Stretto di Gibilterra, detiene la chiave per raggiungere uno dei punti critici marittimi più vitali al mondo.

Altre ripercussioni contro la Spagna

La Spagna da diverso tempo è sotto attacco del potere globalista per le sue posizioni rispetto a Israele e Trump: blackout alla rete telefonica e alla rete elettrica, inspiegabili incidenti ferroviari, fenomeni climatici estremi, inchieste giudiziarie contro il partito di governo.

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