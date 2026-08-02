Franco Baresi, quando alzava il braccio destro per richiamare i fuorigioco

Franco Baresi, da ore ricordato e lodato per la sua serietà in campo e fuori, per la classe, l’efficacia, i tanti trofei vinti.

Ma a parte la questione della truffa dei quadri risalente a una ventina di anni fa, che gli mise letteralmente “o scuorn ‘n faccia“, voglio ricordarlo, per come, essendo diventato una istituzione verso fine carriera, influenzasse i guardalinee alzando semplicemente il braccio destro.

E’ stato perfino definito un VAR ante litteram, ma a me questa cosa non è mai andata giù. Il rigore fallito a Usa ’94 ha fatto il resto.

A ricordare il Franco Baresi guardalinee ci pensa anche Gennaro Gattuso, neoallenatore della Lazio, nel dopo amichevole contro l’Avellino vinta dalla sua squadra per 6 a 3, in una intervista ripresa da Tutto mercato web: