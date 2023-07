La casa di Barbie diventa reale: come prenotare gratis

Vediamo dove si trova la casa di Barbie reale e come poter soggiornare gratis per una notte. L’iniziativa segue l’uscita del film.

Il prossimo 20 luglio uscirà nelle sale italiane, sempre più vuote come in altri paesi, l’attesissimo Barbie. Pellicola di Greta Gerwig, dedicata, come intuibile alla iconica bambola prodotta da oltre mezzo secolo dalla Mattel. Per l’occasione, la mitica Casa di Barbie, con la quale hanno giocato milioni di bambine di mezzo mondo (soprattutto nei paesi occidentali e per chi poteva permetterselo), non solo diventa realtà. Ma è possibile soggiornarvi gratuitamente.

Ricordiamo che il film Barbie vede protagonista la bellissima Margot Robbie nei panni della bambola bella e intelligente, e Ryan Gosling, in quelli del suo muscoloso fidanzato, Ken. Dopo vari tentativi andati a vuoto nel corso degli anni, la svolta si è avuta nel luglio 2019, quando la Gerwig e il suo partner Noah Baumbach avevano ufficialmente firmato per scrivere il film. Oltre all’ingaggio della Robbie. Due anni esatti dopo, si è avuta l’ufficialità che la regista sarebbe stata la stessa Gerwig.

Il film cerca di mostrare una Barbie intelligente, caratterialmente forte, che azzeri lo stereotipo che si porta dietro da quando è nato il Femminismo: quello di insegnare alle più piccole che nella vinta contano solo la bellezza, i soldi e il divertimento. Tanto da meritarsi una parodia anche dei Simpson, con Lisa che ha una bambolina che gli somiglia molto, chiamata Malibu Stacy.

Ma torniamo alla possibilità di soggiornare nella Casa di Barbie gratuitamente.

Casa di Barbie reale dove si trova

La casa di Barbie reale si trova a Malibu, California. Quindi geolocalizzata dove dovrebbe: Barbie (e il suo partner Ken) ha sempre incarnato il lifestyle tipico californiano. Bellezza ariana, fisico perfetto, vita mondana, villa lussuosa con vista Oceano, stile di vita sportivo e attento alla salute in modo maniacale.

E così anche la casa riprodotta a grandezza naturale presenta tutte le caratteristiche della versione giocattolo: colorata di rosa al 90%, circondata dalla spiaggia, attrezzata di tutti i comfort (solarium, palestra, sala per pattinare, bar, piscina, ecc.).

Come pernottare gratis nella casa di Barbie

La famosa piattaforma per prenotare alloggi privati, AirBnB, ha lanciato sul proprio circuito la possibilità di pernottare nella mitica casa di Barbie reale. L’annuncio è pubblicato dallo stesso Ken, che la presenta parlando in prima persona, proprio come un Host in carne e ossa.

Gli interessati potranno prenotare un soggiorno di una notte – max due persone – a partire dal 17 luglio alle 19 ora italiana. Il concorso per alloggiare gratis vale invece per la notte tra il 21 e il 22 luglio 2023, in coincidenza con l’uscita del film. Viene anche specificato che Check-in può essere fatto tra le 16:00 e le 18:00, mentre il Checkout prima delle 11:00. Le spese di viaggio sono invece a proprio carico.

Ci sarà poi un altro concorso, come riporta Quotidiano Nazionale, in occasione dei 60 anni dalla nascita di Barbie: quattro vincitori “potranno prenotare al costo di 55 euro a notte la casa di Barbie“.

Potete comunque saperne di più e partecipare a tutti gli eventi inerenti alla prestigiosa bambola dal banner qui sotto:

Foto della Casa di Barbie reale

E’ possibile vedere una ricca galleria fotografica della Casa di Barbie reale sul sito stesso di AirBnB, dove è anche possibile prenotare un pernottamento. Basta andare su questa pagina. Cliccando sulla freccia in alto a sinistra, invece, si finirà sulla pagina dove è possibile prenotare. Potete anche scorrere le immagini all’annuncio mostrato più in alto.

Non è la prima volta che il set di un film viene aperto ai turisti. Accadde anche per le ambientazioni del film su Braccio di Ferro, col grande Robin Williams, oggi un suggestivo Villaggio (qui potete vedere dove si trova e come visitarlo)

