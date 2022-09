Carlo III avrebbe un figlio segreto: lo scandalo che fa tremare il Re

I primi giorni da Re per Carlo III, erede della indimenticabile ed iconica Regina Elisabetta II, non sono proprio stati esaltanti. Tra litigi con le penne, presunti licenziamenti in massa di chi lo serviva da Principe e alcune manifestazioni di protesta mai viste quando a sfilare era la madre (ne ho parlato qui).

Ora però esplode un’altra grana: Carlo III infatti avrebbe un figlio segreto con Camilla, vero amore dell’attuale Re d’Inghilterra anche ai tempi dello sfortunato amore con Diana.

Ecco chi è il figlio segreto di Carlo e Camilla.

Chi è il figlio segreto di Carlo III e Camilla

Come riporta Libero, si tratterebbe di Simon Charles Dorante-Day, il quale combatte da anni per essere riconosciuto dai suoi presunti genitori. L’uomo, di cittadinanza australiana, oggi ha 56 anni e vorrebbe tanto parlare con Harry. Perché si sente come lui la pecora nera della famiglia, evocando anche il fatto che gli sia stata negata la possibilità di indossare l’uniforme militare al funerale della nonna.

Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla sarebbe nato a Portsmouth nel Regno Unito, il 5 aprile 1966. Per poi essere adottato quando aveva solo otto mesi, prima che la sua famiglia si stabilisse in Australia.

I suoi nonni adottivi avrebbero lavorato per la regina e il principe Filippo. La nonna, in punto di morte, gli avrebbe rivelato che era figlio di Carlo e Camilla.

Figlio segreto di Carlo e Camilla: cosa non torna

Tuttavia, ci sarebbero delle incongruenze tra la sua versione e quella ufficiale. Simon Charles Dorante-Day asserisce che Carlo e Camilla avrebbero iniziato a frequentarsi nel 1965, un anno prima della sua nascita. Stando ai documenti ufficiali, invece, il nuovo re e Camilla si sarebbero incontrati solo cinque anni dopo la nascita del signor Dorante-Day.

Qualche anno fa circolò la voce che proprio questo figlio sarebbe la causa della morte di Lady D. (ne abbiamo parlato qui).

Non è la prima volta che nel palazzo reale inglese circolano questo tipo di voci. Ci sarebbe per esempio anche una figlia segreta di Carlo e Diana (ne abbiamo parlato qui), ma anche il figlio di Carlo e Diana, il futuro Re William, sarebbe in realtà figlio di uno stalliere, amante di Diana.

D’altronde, anche questi inciuci fanno parte di una famiglia reale…

Ricevi news senza censure su Telegram