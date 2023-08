BRICS si allarga di 6 Paesi: ormai controlla il 36% del PIL mondiale

La BRICS rappresenterà il 36% del PIL mondiale e quasi la metà della popolazione mondiale. Punta a sganciarsi dal dollaro americano.

A leggere certe notizie si comprende ancora di più perché gli Stati Uniti stiano provando a inglobare totalmente l’Unione europea, e a mettere le mani sulla Russia. Ormai i paesi un tempo chiamati “in via di sviluppo” prima ed “emergenti” poi” siano una grande realtà. E comandino sempre di più non solo l’economia mondiale, ma anche la geopolitica del globo.

Basti vedere le relazioni che la Cina sta tessendo con Israele e altri paesi mediorientali, un tempo prerogativa degli Usa. O di come stia conquistando l’Africa, dove gli europei contano sempre meno (vedi Francia in Niger in queste settimane). E cosa dire poi dell’India, arrivata pure sulla Luna in queste ore. E pure l’America latina vede sempre più diffondere il ritorno del socialismo, per anni combattuto dagli statunitensi a colpi di golpe e armamenti vari.

Bene, questi due paesi, oltre a Russia, Brasile e Sudafrica fanno parte della BRICS. A cui si sono aggiunti altri sei paesi: Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi e Arabia Saudita. E così hanno raggiunto quasi il 40% del PIL mondiale e quasi la metà della popolazione mondiale. Del resto, Cina e India da sole fanno quella cifra (1,5 mld + 1,3 mld, su 8 mld totali).

Quali sono i paesi che compongono la BRICS

Ricapitoliamo dunque i paesi che compongono ad oggi la BRICS:

Brasile Russia India Cina Sudafrica Argentina Egitto Etiopia Iran Arabia Saudita Emirati arabi

Brics è l’acronimo dei primi cinque paesi e si è allargato sempre più in questi anni. Nel 2009 è stato fondato da Brasile, Russia, India e Cina. Ai quali nel 2010 si è aggiunto il Sudafrica. Da allora nessun allargamento più è stato effettuato. E oggi si allarga di ben 6 paesi, segno che il mondo si sta spaccando e vive un multipolarismo.

Cosa cambia con BRICS allargata di 6 paesi

Come riporta Il fatto quotidiano, e come già accennato in precedenza, i BRICS sono sempre più rappresentativi del mondo antitetico a quello occidentale: il 36% del Pil mondiale e il 47% della popolazione dell’intero pianeta. E già si annunciano ulteriori ampliamenti (sono già 40 i paesi che si sono detti interessati).

Percentuali destinate comunque ad ampliarsi da sole, visto che i paesi occidentali fanno sempre meno figli e il loro PIL pesa sempre meno su quello mondiale.

L’obiettivo dichiarato dei paesi è quello di de-dollarizzare la propria economia, visto che il dollaro americano è ancora la valuta utilizzata per gli scambi internazionali. Cosa che Xi Jinping, Modi, Lula e Putin non tollerano più.

