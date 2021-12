App per ascoltare testo su smartphone ed estensione per Pc

Introduzione

Come ascoltare un testo? Qual è la migliore app per ascoltare un testo anziché leggerlo? Qual è la migliore estensione per ascoltare un testo su Pc?

Diciamocela tutta. Spesso troviamo difficoltà nel leggere un articolo o un testo. Vuoi perché troppo lungo; vuoi perché il corpo del testo è uniforme, senza punti e a capo e grassetti, ecc.; vuoi perché vorremmo fare più cose contemporaneamente; vuoi perché abbiamo difficoltà della vista. E così via.

Dunque troveremmo molto utile ascoltare il testo, per risolvere il problema. Per fortuna, ci sono app ed estensioni per fare questo, sia su smartphone e Pc.

In entrambi i casi si tratta di Voice aloud reader e di seguito vediamo come funziona questa grande comodità.

App per ascoltare testo su smartphone

Dobbiamo scaricare la app Voice Aloud Reader dal nostro Google Play store.

Una volta installata, l’icona della app è questa. Un megafono con sotto scritto “@Voice“

Apriamo un articolo che vogliamo ascoltare con la app per ascoltare testo, sottoliniamo la porzione di testo premendo sopra e selezionando muovendo il cursore con le dita. Se invece vogliamo leggere tutto il testo devi pigiare sulla voce “Seleziona tutto“.

Ora dobbiamo far partire la voce della app che legge il testo, devi pigiare sui 3 pallini e poi sulla voce cerchiata in rosso: Read aloud.

Puoi anche aprire la app Read aloud per ascoltare il testo, dove ti apparirà il testo che stai ascoltando. Inoltre in alto ci sono varie funzioni, mentre pigiando sul simbolo dell’ingranaggio troverai varie opzioni per impostare la velocità della voce, il tono, il genere, ecc.

Non sei costretto a tenere la app aperta. Anche quando esci continuerà la lettura e puoi fare anche altro con lo smartphone. Così come puoi chiudere lo schermo e mettere il telefono in tasca, magari per ascoltare il testo con le cuffie.

Potrai gestire la app agevolmente dal menu a tendina delle notifiche.

La app c’è anche per iPhone, la puoi trovare qui, sebbene io la utilizzi per Android.

Ecco un video tutorial:

App per ascoltare testo su Pc

Se invece cerchi un modo per ascoltare un testo dal Pc, Read Aloud ti viene in soccorso anche sul tuo caro Personal computer.

Devi cercare l’estensione Read Aloud, che è progettata per Chrome ma che utilizzo tranquillamente anche su Firefox e Brave.

Una volta installata, ti apparirà in alto a destra.

L’uso è lo stesso. Puoi selezionare una porzione di testo, così come puoi ascoltarlo tutto. Quando pigi sull’icona, l’estensione inizierà a leggere il testo sul tuo pc. Ma puoi anche fermarla o metterla in pausa, con le stesse icone di un player ordinario.

Inoltre, se clicchi sull’icona dell’ingranaggio, potrai selezionare diverse impostazioni della voce. E’ un’altra ottima notizia è che sono pure in italiano.