UPAS, anticipazioni 10-14 luglio: Eduardo mette in pericolo Manuel, Silvana scopre Lara?

Vediamo le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana entrante, che va dal 10 al 14 luglio. Sarà ricca di eventi.

L’estate è arrivata con il suo caldo perentorio anche sulle avventure degli abitanti di Palazzo Palladini e dintorni. E di seguito vedremo cosa gli aspetta in questa settimana, con le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 luglio.

La settimana scorsa in UPAS abbiamo visto sempre più deteriorarsi il rapporto tra Viola ed Eugenio, mentre Ida ha preso finalmente servizio da Lara. Renato è tornato a casa, mentre Rossella continua a patire gli atteggiamenti maschilisti di Luca e il poco conforto di Riccardo, riaccendendo così la passione con Nunzio. Rosa ha coperto Eduardo ma ciò gli ha portato molti conflitti con la propria coscienza.

Vediamo ora quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 luglio.

Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 luglio: Eduardo mette in pericolo Manuel

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, il fatto che Eduardo riempia di attenzioni suo nipote Manuel, figlio di Rosa, non piace a Damiano, suo padre. Di fatti, alla fine della settimana vedremo proprio Eduardo mettere in serio pericolo la vita di Manuel, forse si troverà a maneggiare una delle armi che ha portato in casa di sua madre o magari si troverà in un agguato per strada. Almeno che non si tratti di un semplice episodio al mare, visto che Eduardo gli aveva promesso di portarlo.

Un posto al sole, anticipazioni 10-14 luglio: Silvana sta per scoprire Lara

Il gioco di Lara prosegue tra mille peripezie, ma anche questa settimana viene messa a dura prova: Silvana, governante che Lara aveva fatto licenziare accusandola di un furto mai compiuto, continua a provare un profondo rancore nei suoi confronti. Ed è insospettita dall’eccessivo amore con cui Ida si pone con Tommaso, che va oltre il semplice lavoro. Comincia dunque a insospettirsi e il rischio è che potrebbe indagare ulteriormente.

Inoltre, Silvana si troverà a confrontarsi con Marina sui motivi del licenziamento e approfondiranno anche il sospetto su Tommaso. Ad aprire gli occhi a Marina saranno anche alcune considerazioni di Serena su Ida.

UPAS, anticipazioni 10-14 luglio: Luca accetta di andare a vivere da Giulia

La settimana appena iniziata vedrà protagonisti soprattutto Luca De Santis e Giulia. Infatti, Giulia alla fine si decide di invitarlo a vivere temporaneamente alla terrazza, visto che c’è spazio, così da liberare Michele e il primario accetterà.

Inoltre, sempre la saggia donna, aiuterà Renato a uscire da un imbarazzo col nipote Jimmy. Mentre Luca continuerà a essere l’incubo di Rossella.

Sempre peggio le coppie Eugenio-Viola e Samuel-Speranza

Occorre infine aggiungere che i rapporti tra Eugenio e Viola si deterioreranno ulteriormente, complice anche l’organizzazione della vacanza con Filippo e Serena. Non solo, Viola troverà addirittura il marito sbronzo e questo gli farà aprire definitivamente gli occhi sul loro rapporto.

Un’altra coppia rischia poi una nuova frattura: con Samuel sempre conteso tra le proposte noiose di Speranza e quelle intriganti di Micaela.

Ricevi le anticipazioni di Un posto al sole direttamente sulla tua email (controlla anche in Spam o altre cartelle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!