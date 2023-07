UPAS, anticipazioni 3-7 luglio: Castrese si rivela, nuovo amore per Nunzio

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 3 al 7 luglio. Non mancheranno anche questa volta novità e colpi di scena.

Ecco, come di consueto, le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 luglio. La storica soap girata a Napoli e in onda su Raitre non finisce mai di stupire, con nuovi colpi di scena.

La scorsa settimana abbiamo visto Roberto lasciare Palazzo Palladini, mentre Lara ha assunto Ida come baby sitter per tenerla buona. Eduardo è stato smascherato da Clara dopo un gesto molto generoso nei suoi confronti, mentre Mariella non crede al fatto che sia Castrese il misterioso “Bufalotto sensibile“.

Vediamo ora quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che vanno da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 luglio: Castrese rivela a Mariella e Guido di essere lui Bufalotto sensibile

Come detto, Mariella non crede alla versione di Guido (malgrado tutti i puzzle composti) che dietro Bufalotto sensibile si celi suo nipote Castrese. Tuttavia, come riporta Tv, sorrisi e canzoni, man mano riflettendoci sopra comincerà a ricredersi, e così cercherà di spronare quest’ultimo finalmente a fare coming out. Il che arriverà finalmente a metà settimana.

UPAS, anticipazioni 3-7 luglio: Eduardo mette nei guai Rosa e Clara

Clara, dopo che Eduardo gli ha comprato dei vestiti costosi ottenendo anche uno sconto del 40%, apre gli occhi sulla sua vera attività. E così gli chiede di restituire quei vestiti ma anche di lasciarla perdere. La ragazza dovrà anche dire al suo ormai ex marito Alberto, peraltro picchiato da Eduardo, che è decisa a non avere più niente a che fare con lui.

Nel corso di queste puntate, un’operazione della Polizia potrebbe seriamente mettere nei guai entrambi, ma anche Rosa. La quale però coprirà Eduardo, per poi pentirsene, anche spronata dalle parole di Giulia.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 luglio: Rossella fa conoscere la sua collega Ada a Nunzio

Potrebbe sbocciare anche un nuovo amore nel corso di questa settimana all’ombra di Palazzo Palladini: Rossella, ancora scoraggiata dal trattamento subito da Luca De Santis, troverà conforto nella collega infermiera Ada. La quale prova anche un interesse per Nunzio. Rossella così si propone come Cupido tra i due, ma potrebbe anche essere frenata dai sentimenti che prova per quest’ultimo, anche per i nuovi dissapori con il compagno Riccardo che non la sostiene nella disputa col nuovo primario.

