Biden chiede alla Meloni di tagliare con la Cina? La batosta finale

Se è vero che l’Italia sia genuflessa agli Usa fin dai tempi del Secondo dopoguerra, nell’ultimo decennio l’assoggettamento è stato particolarmente evidente. Tuttavia, pare che gli americani vogliano dai noi l’ennesima “prova” della nostra fedeltà.

A rivelarlo è il sempre informato Luigi Bisignani, nel suo consueto intervento su Il Tempo. Il quale, rivela il prossimo passo che gli Usa avrebbero chiesto al governo Meloni: di tagliare con la Cina, in particolare, interrompere la Nuova via della Seta impostata dal Governo Conte I. Ma sarebbe una nuova batosta alla nostra già sfasciata economia italiana.

Come riporta Libero, scrive Bisignani:

AAA cercasi prove d’amore (ulteriori) tra Joe e Giorgia. Quelle che il presidente americano Biden pretende da Meloni per essere finalmente definitivamente ammessa nella stanza ovale alla Casa Bianca

Le concessioni fornite in quasi un anno di governo, infatti, non gli sono bastate. Dopo l’immediata posizione atlantista ‘senza se e senza ma’ sull’Ucraina e la presa di distanze dai conservatori americani, Biden ora vuole dalla sua ‘amica italiana’ e, soprattutto, dai soci della ‘maggioranza Giorgia’ l’ultimo gesto d’amore: quello di non rinnovare l’accordo con la Cina sulla Via della seta