Andrea Giambruno: mister Meloni diventa il nuovo Emilio Fede

Scopriamo chi è Andrea Giambruno, volto in ascesa delle reti Mediaset e compagno della Premier Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno è un volto noto di Mediaset da diversi anni, sebbene oggi i riflettori siano maggiormente puntati su di lui essendo il compagno della Premier in carica Giorgia Meloni. Dalla loro unione è nata Ginevra nel 2016.

Li si vede insieme molto raramente, tra cui proprio il giorno dell’insediamento del nuovo governo, quando il presidente del consiglio e i ministri firmano dinanzi al Presidente della Repubblica dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica.

Orbene, Mister Meloni si sta facendo notare ancora di più da quando conduce su Rete 4 Diario del giorno, una approfondimento pomeridiano che va in onda dal lunedì al venerdì tra le 15:30 e le 16:40. E’ stato lui stesso a chiedere il passaggio a Rete4 da Studio Aperto su Italia Uno, per poter stare più vicino alla figlia e alla compagna dato che gli studi del canale più estremista di Mediaset è a Roma, mentre quelli di Italia Uno si trovano a Milano.

Già, estremista. Perché Rete 4 è stato da sempre il canale che più degli altri ha portato acqua al mulino del centro-destra. Oggi con programmi populisti, che fanno il gioco di Meloni e Salvini. Ieri con i Tg di Emilio Fede, fedelissimo di Silvio Berlusconi (si ricorderà il modo con cui denigrava Di Pietro, per esempio, o ridicolizzava il povero Paolo Brosio nelle vesti di inviato). A quanto pare, Andrea Gianbruno ha preso l’eredità di Fede e si è già ben inserito nel contesto del quarto pulsante del telecomando.

Andrea Gianbruno chi è

Come spiega Trend-online, classe 1981, Andrea Giambruno è originario di Milano, ha concluso gli studi al liceo scientifico di Monza e poi si è poi laureato in filosofia all’Università Cattolica di Milano. Ha poi intrapreso il percorso per diventare un giornalista e si è specializzato nella scrittura di programmi televisivi lavorando in diverse produzioni andate in onda sulla rete Mediaset. Si pensi a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia.

La prima esperienza come conduttore è arrivata a Tgcom24, il canale di informazione H24 della Mediaset, per poi passare a Studio Aperto, lo storico Tg di Italia Uno. Oggi, come detto, è passato a Rete 4 e il programma che conduce oggi è già stato confermato per la prossima stagione televisiva.

Prima dell’approdo a Mediaset, per cui lavora da 15 anni, ha iniziato a lavorare in televisione a 22 anni, per l’emittente regionale lombarda Telenova. Dunque, sarebbe ingiusto parlare di eventuali favoritismi solo perché è il compagno della Premier. Un po’ quanto accaduto per Pino Insegno.

Cosa ha detto Andrea Giambruno

Si sta parlando molto di Andrea Giambruno per la conduzione alquanto disinvolta del suo spazio su Rete 4. La quale, tutto sommato, fa anche piacere perché la tv di oggi è diventata ingessata e politically correct.

Quanto al clima, per esempio, ha detto:

Secondo noi non è poi una grande notizia, mentre la notizia, ammesso che tale sia, è che a luglio fa caldo e probabilmente a dicembre nevicherà Leggi anche: Valditara, chi è nuovo Ministro istruzione e come cambierà…

Chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi? I due partiti…

Ha poi criticato il Ministro della salute della Germania, poiché aveva in qualche modo esortato a non recarsi in Italia dove c’è un clima torrido:

So’ vent’anni, trent’anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiega’ come dobbiamo campare noi, se non ti sta bene stai a casa tua (esortandolo a restare nella Foresta nera)

Certo, non è mancato qualche strafalcione, sottolineato da LaRepubblica. Come quando ha chiamato Stefano, e non Matteo, il boss Messina Denaro. O quando ha utilizzato il sostantivo “sparimento” invece di “sparizione”. Ma tant’è. Giambruno ha già fatto breccia nel cuore del pubblico e ha una brillante carriera davanti, magari anche in prima serata. Con o senza Meloni.

