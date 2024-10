Amici o Parenti? Nel talent della De Filippi sempre più ‘figli di’

L’ultimo caso di Amici riguarda i Angelica Gori, figlia della giornalista tv Cristina Parodi e del parlamentare europeo Giorgio Gori.

Amici, il Talent show curato e condotto da Maria De Filippi, tra i programmi di punta di Mediaset, è giunto alla sua 24ma edizione. Quasi un quarto di secolo, quindi, che però ha visto il programma invecchiare piuttosto male.

Infatti, se è vero che appassioni ancora e faccia ancora ascolti importanti (del resto il pubblico di Mediaset è piuttosto fidelizzato), è anche vero che nel programma ormai non ci finiscano solo ragazzini sconosciuti che sperano di diventare i Famosi di domani. Ma anche “figli di” pronti a usare il programma come rampa di lancio.

L’ultimo caso riguarda i Angelica Gori, figlia della giornalista tv Cristina Parodi e del parlamentare europeo del Partito democratico Giorgio Gori. Insomma, anche il programma della De Filippi si è adeguato all’andazzo del paese. Ecco i tanti precedenti.

Chi è Angelica Gori di Amici

Come detto, come riporta Il Corriere della sera, l’ultimo caso di “figli di” è Angelica Gori, in arte «Chiamamifaro», è figlia della giornalista tv Cristina Parodi e del parlamentare europeo del Partito democratico Giorgio Gori. Ha battuto una dei cantanti della scuola, Alena, conquistando quindi il tanto agognato “banco“.

Ad onor del vero, però, Angelica Gori non viene dal nulla e ha già una buona gavetta alle spalle, pur avendo solo 23 anni. Ha vissuto per due anni a Londra e ha già partecipato al Concertone del Primo Maggio. Ha esordito a 19 anni con la pubblicazione del singolo «Pasta rossa», mentre quest’anno ha pubblicato il suo nuovo ep «Disco default», che ha portato in tour.

Certo, avere una madre da tanti anni nel mondo della tv e un padre politico aiuta, se non altro economicamente.

Quest’anno però i “figli di” sono due: c’è infatti anche Ilan, il figlio di Gabriele Muccino, che entrato superando i casting.

I precedenti “figli di” in Amici

I precedenti però iniziano a diventare tanti. E tutti piuttosto recenti. Si pensi LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio di Gigi. O alla la vincitrice di Sanremo Angelina Mango, figlia del grande Pino. O anche Holden, figlio di Paolo Carta, chitarrista del marito di Laura Pausini.

Ricevi le news su Telegram o via Mail:

Iscriviti alla nostra Newsletter INSERISCI LA TUA EMAIL e scegli una categoria a cui sei interessato Tutte le News Salute Dal Mondo Economia Procedendo accetti la privacy policy

– / 5 Grazie per aver votato!