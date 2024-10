L’Intelligenza Artificiale scopre centinaia di geoglifi a Nazca

In soli sei mesi, la “strana coppia” droni-Intelligenza Artificiale consente la scoperta di 303 nuove figure nel sito patrimonio dell’UNESCO

Le linee di Nazca nell’omonimo deserto peruviano, diventate patrimonio dell’UNESCO nel 1994, sono giustamente famose per le loro forme imponenti. Trattasi infatti di geoglifi, cioè grossi disegni realizzati usando elementi del paesaggio o solcando il terreno stesso, che nel caso in esame risalgono anche a più di 2000 anni fa e possono raggiungere lunghezze superiori ai 350 metri.

Ora, detta così potrebbe sembrare semplice scoprire tali mastodonti, ma in realtà c’è voluto quasi un secolo per catalogarne un totale di 430, sia perché le dimensioni sono molto variabili, che perché alcune delle forme sono visibili più facilmente dal cielo.

Ecco quindi che entrano in scena i moderni droni, che in anni recenti hanno consentito il ritrovamento di quasi un centinaio delle suddette opere, cioè circa un quarto del totale.

Già questo è un dato straordinario, ma cosa pensereste se vi dicessi che in appena sei mesi il numero dei geoglifi scoperti è quasi raddoppiato? No, non è uno scherzo, e come spesso capita negli ultimi tempi c’è lo zampino dell’Intelligenza Artificiale (IA).

