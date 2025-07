Alvaro Vitali, ecco il video in cui spiega la rottura con Lino Banfi

Ecco il vero motivo per cui Alvaro Vitali ha litigato con Lino Banfi, che ha replicato alle critiche di queste ore.

Alvaro Vitali ci ha lasciati nel pomeriggio di oggi, 24 giugno, nella sua Roma. Aveva 75 anni. Indimenticabile la sua interpretazione nei panni di Pierino, studente alquanto cresciuto e indisciplinato, che tanto faceva disperare genitori e insegnanti, ottenendo la incontrastabile comprensione della sola nonna (interpretata dalla mitica Sora Lella).

Ma non solo. Vitali lo abbia anche visto in tanti film legati alla commedia sexy all’italiana, con protagonisti Lino Banfi, Renzo Montagnani e la bella di turno che donava immagini del proprio fisico statuario sotto la proverbiale doccia.

Tuttavia, è bene anche ricordare che Alvaro Vitalia abbia iniziato con grandi registi e sia stato comunque un ottimo attore caratterista. Si pensi a Federico Fellini. Ma il pubblico lo ricorda soprattutto per le apparizioni citate nell’incipit.

In queste ore però torna ricorrente anche il contrasto che negli ultimi anni ha avuto con Lino Banfi, che lo ha snobbato, come se i lavori fatti insieme fossero qualcosa di cui vergognarsi. Lui, il saggio e clemente Nonno Libero, amico di Papa Francesco, ambasciatore Unicef. C’è un video in particolare dove Alvaro Vitali spiega i dissapori con Banfi.

Perché Alvaro Vitali e Lino Banfi hanno litigato

Su Dailymotion c’è questa interessante intervista che spiega perché Lino Banfi e Alvaro Vitali hanno litigato.

Lino Banfi, sulla propria pagina Facebook, ha replicato a quanti in queste ore lo stanno accusando:

Storia di Alvaro Vitali

Il breve video che segue racconta invece la sua storia:

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità