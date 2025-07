Shirobako, recensione di un anime eccezionale che parla di anime

Shirobako è iIl capolavoro dello studio P.A. Works che mette in scena le gioie e i dolori quotidiani di chi lavora in questo settore.

Come sicuramente sapranno gli appassionati del settore, gli anime ormai hanno preso l’andazzo di essere adattamenti di manga già esistenti. Del resto, il motivo è presto detto: il rischio economico che si assumono gli studi di animazione viene ammortizzato. Tuttavia, in questo quadro deprimente dal punto di vista creativo, è apprezzabile il progetto di Shirobako.

Del resto, questo trend mina, e spesso in maniera pure grave, l’originalità dell’opera animata per chi conosce già il manga. Un altro esempio che si discosta da ciò è quello dello studio P.A. Works, che ha prodotto da zero un anime.

Shirobako, un progetto coraggioso

Questo vale ancora di più quando si parla di un capolavoro come Shirobako — andato in onda tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, in due cour da 12 episodi ciascuno. Conosciamolo meglio.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità