La vergogna dei Vip che si lamentano per le pensioni di Mille euro

In questi giorni si stanno sentendo e leggendo varie dichiarazioni di Vip che si lamentano perché percepiscono pensioni da mille euro o simili. Ex attori, show girl, presentatori ed altre figure legate al mondo dello spettacolo. Non manca anche qualche ex politico.

Molti si lamentano di pensioni da 1.000.1.100 euro, altri di 700 euro. Quando in realtà molte persone percepiscono anche meno di 500 euro. Ma, soprattutto, questi personaggi si sono dati alla bella vita quando erano all’apice, senza alcuna considerazione che un domani la giostra si sarebbe fermata e le entrate sarebbero finite.

Questi Vip vorrebbero mantenere lo stesso tenore di vita dei “tempi belli“, fermo restando che il sistema contributivo per i liberi professionisti sia comunque molto discutibile e spesso induca a percepire pensioni di poco superiori a quelle sociali pur dopo anni di versamenti.

Lamentarsi di una pensione sotto quella che viene considerata la soglia di povertà, ossia gli 800 euro, può anche essere giusto. Ma quanti percepiscono dai mille euro in su solo perché non ammettono di vivere una esistenza normale, fatta di qualche rinuncia, potrebbero anche tacere.

