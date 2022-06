Un posto al sole anticipazioni: Patrizio Rispo sostituito da Alex Belli?

Un posto al sole, come noto, è una soap opera di grande successo girata a Napoli da ormai trent’anni. In onda su Raitre in prime time. Di recente, è stata perfino attenzionata dalla politica, per la preoccupazione da parte del Movimento cinque stelle che venisse spostata al pomeriggio, con tanto di interrogazione parlamentare.

Uno dei personaggi più amati, anche perché presente fin dall’inizio, è quello di Raffaele Giordano. Simpatico giardiniere di Palazzo Paladini, che incarna tutta la tipica napoletanità: allegria, difesa delle tradizioni, battuta sempre pronta, saggezza quando serve.

Ad interpretarlo è il bravo Patrizio Rispo, il quale, nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, sta inscenando un Raffaele molto preoccupato per il destino del genero, magistrato anti-camorra, con la criminalità che lo sta costringendo a cancellare i dati dal suo portatile.

Ma su Patrizio Rispo sta circolando anche una clamorosa notizia sul futuro: la sostituzione come attore, agganciandosi proprio, per ragioni di sceneggiatura, alla crisi con la moglie Ornella.

Patrizio Rispo addio? Clamorose anticipazioni su Un posto al sole

Come riporta Tutto notizie, la ragione sarebbe ascrivibile proprio a quest’ultima crisi con la moglie Ornella, che porterà il simpatico Raffaele a lasciarla ed allontanarsi da Palazzo Palladini. A sostituirlo sarà quindi un giovane giardiniere, che del resto anche alcuni inquilini del magnifico edificio di lusso a picco sul mare chiedono da tempo.

L’attore scelto sarebbe Alex Belli, noto ai più soprattutto per la Soap Cento vetrine. Di recente rilanciato al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello, quando ha inscenato un triangolo amoroso con Soleil Sorge e la sua compagna Delia Duran.

Dietro questa scelta si nasconde la voglia dell’attore di ritirarsi dalle scene e dedicarsi alla famiglia, desiderio maturato da tempo. Vedremo se sarà davvero così (in molti già parlano di fake news, una delle tante intorno a Un posto al sole) e come reagiranno i tanti fan della soap.