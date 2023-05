UPAS, anticipazioni dall’8 al 12 maggio: scontro Michele-Filippo, Sasà deluso da Mariella

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va dall’8 al 12 maggio. Non mancheranno colpi di scena.

Eccoci, come di consueto, con le anticipazioni di Un posto al sole, per questa settimana che va da lunedì 8 a venerdì 12 maggio.

La scorsa settimana, stravolta per le celebrazioni del Primo maggio, ha visto ancora protagonisti Roberto e Marina, divisi da Lara e dalle sofferenze indotte al piccolo Tommy. Una storytelling che però ha ricevuto anche qualche critica perché diseducativa.

Come avevamo anticipato, problemi hanno riguardato un’altra coppia: Franco e Angela. Mentre si è definitivamente separata quella costituita da Alberto e Lara. Con il primo che è tornato alla carica contro i nuovi proprietari del Caffè Vulcano e la seconda che è andata a vivere dall’amica Rosa.

Vediamo quindi cosa ci attende con le anticipazioni di UPAS dall’8 al 12 maggio.

Anticipazioni Un posto al sole dall’8 al 12 maggio: Lara si presenta a casa di Roberto

Partiamo dal triangolo amoroso Roberto-Marina-Lara, con la seconda che è arrivata a mettere una penna spia in una tasca della giacca del primo per ascoltare le conversazioni mentre era in trasferta a Firenze. Nella speranza di risolvere i problemi di salute del “figlio” Tommaso.

A quanto pare, come riporta Sorrisi e canzoni, la verità non verrà ancora a galla, ma ci sarà un coup de teatre, con Lara che verso la fine della settimana si presenterà addirittura a casa di Ferri col bambino, approfittando dell’assenza di Marina. Dunque, la diatriba tra i tre è destinata ancora a proseguire.

Tuttavia, come prevede Napolike, una volta che sarà venuta fuori la verità, Roberto e Marina potrebbero adottare Tommaso, con Lara che dovrebbe uscire definitivamente di scena.

UPAS, anticipazioni 8-12 maggio: Michele e Filippo discutono del palinsesto

Ci sarà fermento anche per la radio gestita da Filippo, che vede Michele Saviani come speaker di punta, col suo programma di approfondimento sociale e culturale.

Orbene, come già fatto qualche mese fa, Filippo Ferri proporrà nuovamente al giornalista di modificare il palinsesto, dando al programma un taglio più frivolo e commerciale. Prevedendo anche interviste con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Anche per allargare la pubblicità della radio e quindi le entrate.

Tuttavia, come già accaduto, Michele sarà ancora molto contrario alla cosa e anche infastidito. Ma forse questa volta la rottura tra i due potrebbe essere insanabile.

Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 maggio: Sasà deluso dal mancato coinvolgimento di Mariella

La settimana si aprirà però con la delusione di Sasà Cerruti nei confronti dell’amica e collega Mariella, la quale l’ha escluso dall’organizzazione della Crociera con il marito Guido, Bice e Sergio. L’uomo confiderà il suo disappunto con un confidente che con i suoi “silenzi” gli darà consigli da “vero amico”.

Franco e Angela sempre più distanti, mentre Bianca “diventa donna”

La settimana scorsa abbiamo anche visto i continui litigi tra Franco e Angela, acuiti dal regalo del nonno Renato a Bianca di un telefonino, scavalcando così il divieto dei due, ma anche da una cena con Viola e il ritrovato consorte, dove Franco ha ascoltato i pettegolezzi di Angela con Viola.

I due, dopo un primo timido riavvicinamento, torneranno di nuovo distanti e nei loro litigi trascureranno il fatto che la figlia Bianca stia vivendo un momento molto importante e delicato per ogni donna. Troverà l’aiuto di nonna Giulia.

BlastingNews anticipa poi anche che la famiglia Boschi potrebbe allontanarsi per un po’ di tempo, per trasferirsi in Sicilia, dove Angela deve, come noto, seguire un progetto.

Ricevi le anticipazioni di Un posto al sole direttamente sulla tua email (controlla anche in Spam o altre cartelle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!