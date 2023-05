UPAS, anticipazioni dal 2 al 5 maggio: Ornella molto delusa, 3 coppie in crisi

Vediamo le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che vanno dal 2 al 5 maggio. Venerdì ci sarà un doppio episodio.

Eccoci, come di consueto, con le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 5 maggio. Infatti, lunedì Primo maggio, l’amatissima Soap opera made in Naples non andrà in onda, per fare spazio al tradizionale concertone del primo maggio in onda su Raitre. La puntata mancante sarà recuperata venerdì con un doppio episodio.

Come visto, la settimana scorsa abbiamo scoperto che le origini dei malori del piccolo Tommy, indotti senza scrupoli da Lara al fine di avere Roberto sempre con sé. Mentre Clara ha deciso di lasciare Alberto e trasferirsi momentaneamente da Giulia. Mariella ha invece scoperto “la notte brava“, o quasi, di Guido. E’ iniziata poi una crisi tra Franco e Angela, così come Rosa ha avuto una nuova delusione dall’ex marito Damiano. Ma abbiamo anche scoperto che lei e il boss in ascesa Eduardo sono fratellastri.

Vediamo invece quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che vanno dal 2 al 5 maggio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 5 maggio: Ornella dovrà lasciare il posto da primario

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, La dottoressa Ornella Bruni dovrà lasciare il posto da primario, ruolo che ricopriva temporaneamente in via emergenziale. Se nei mesi scorsi abbiamo visto come non ci tenesse a quel ruolo per stare più tempo in famiglia e dedicarsi al ruolo di medico in corsia anziché con mansioni soprattutto gestionali, in realtà scoprirà che cedere il posto le peserà molto di più.

Soprattutto perché ad avvicendarla sarà Luca De Santis, che abbiamo visto ritornare a sorpresa un paio di mesi fa. La delusione deriva dal fatto che l’amica in comune, Giulia, già sapeva tutto ma non glielo aveva riferito.

Anticipazioni UPAS 2-5 maggio: ben 3 coppie in crisi

La prossima settimana sarà caratterizzata dalle vicende di ben tre coppie in crisi: Clara si allontanerà sempre di più dal recidivo Alberto, decidendo di trasferirsi da Rosa, amica di vecchia data che ha ritrovato lavorando nel Palazzo Palladini.

Anche l’altra coppia in crisi da sempre, ancora di più dopo il matrimonio, ovvero Roberto e Marina, saranno ancora più lontani. Infatti, il primo partirà con Lara per sottoporre Tommaso a degli accertamenti più approfonditi dopo l’ennesimo malore come detto provocato dalla donna. E ciò potrebbe finalmente portare la verità a venire a galla. Ma, oltre a ciò, Marina ascolterà una telefonata compromettente tra i due.

La terza coppia in crisi è quella tra Franco e Angela, complice i problemi lavorativi di lui e l’insoddisfazione di lei. Ad acuire la crisi, il fatto che Franco ascolterà una conversazione tra la moglie e Viola, diventata ormai la sua confidente. L’uomo resterà ferito nell’orgoglio.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 5 maggio: rientra la crisi tra Guido e Mariella grazie alla crociera

La crisi tra Guido e Mariella sembra invece rientrata, col primo che accetta suo malgrado di andare in Crociera con lei e l’altra coppia di amici. Tuttavia, minaccia l’amico Massaro di dire tutta la verità sulle sue scappatelle.

