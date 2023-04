UPAS, anticipazioni 3-7 aprile: crisi tra Franco e Angela, Alberto scoperto

Di seguito vediamo le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 aprile, settimana che tra l’altro precede la Santa Pasqua.

La settimana appena trascorsa è stata ricca di novità per Un posto al sole. Come avevamo detto nelle anticipazioni di UPAS, abbiamo visto Viola scegliere di restare con il marito Eugenio. Ma anche il colpo di scena riguardante Alberto dietro le recensioni negative contro il Caffé Vulcano.

Ed ancora, l’acuirsi della crisi tra Ferri e Marina, che sembravano aver finalmente ritrovato il sereno, ma poi, una chiamata della stratega Lara relativa alle condizioni di salute del “finto” figlio Tommaso, ha riportato la tempesta tra i due.

Anticipazioni Un posto al sole dal 3 al 7 aprile: crisi tra Angela e Franco

La settimana prossima sarà particolarmente concentrata sulla relazione tra Franco ed Angela, spesso in questi anni messa a dura prova. Come già successo in passato, a minare il loro rapporto sarà una questione lavorativa, sebbene su due direzioni opposte.

Infatti, come riporta NapoliToday, Angela Poggi avrà un’allettante proposta di lavoro, che però è fuori Napoli. Il che è già successo in passato, con grande dispiacere del consorte che spesso l’ha accusata di non seguire a sufficienza la loro unica figlia Bianca. La quale, ricordiamo, ha avuto anche a che fare con una pericolosa Challenge.

Angela tiene per sé la notizia per un po’ perché consapevole della contrarietà di Franco Boschi. Il quale però a sua volta avrà un altro problema: rischia di perdere il proprio lavoro al garage.

BlastingNews avanza poi un’altra ipotesi: Angela potrebbe essere incinta. Una notizia che comunque non di meno non entusiasma Franco, proprio per il rischio di poter perdere il lavoro.

UPAS, anticipazioni dal 3 al 7 aprile: Alberto scoperto da Rossella

La settimana entrante vedrà ancora tra le protagoniste la vicenda del Caffè Vulcano: come detto, dietro le recensioni negative che lo stanno affossando, c’è Alberto Palladini. Il quale è intento a farlo svalutare e ad acquistarlo per molto meno.

Silvia si vede ormai costretta ad accettare la sua proposta, dato che l’aiuto di Otello è alquanto campato in aria. Tuttavia, proprio la figlia Rossella riuscirà a scoprire Alberto e inviterà la madre a rivolgersi alla Polizia postale. Mentre Nunzio, Samuel e Diego, consapevoli di poter perdere il posto di lavoro (il Palladini vuole sopprimere la cucina per tagliare i costi) decidono di portare avanti una manovra del tutto disperata per salvare il locale.

Riusciranno a fare in tempo prima che Silvia si accordi “nero su bianco” con Alberto davanti ad un Notaio per la cessione del Vulcano ad Alberto?

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 aprile: Roberto e Marina divisi da Londra

Troverà però posto anche la burrascosa storia d’amore tra Roberto Ferri e Marina Giordano. I due avrebbero dovuto partire per Londra, ma, a quanto pare, la salute del piccolo Tommy porterà Roberto a restare a Napoli, convinto da Lara che subito ne approfitta per avvicinarsi ulteriormente. Marina invece partirà ugualmente e la distanza non farà altro che complicare irrimediabilmente le cose.

Tra l’altro Marina a Londra avrà il piacere di rincontrare una sua vecchia conoscenza. Ma le dinamiche tra i due restano ignote. Sarà un modo per introdurre un nuovo personaggio che poi si farà di nuovo vivo ma in quel di Napoli?

