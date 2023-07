UPAS, anticipazioni 24-28 luglio: Marina continua indagini, Manuel mette in pericolo Antonio

Dopo la pausa di venerdì, riprende Un posto al sole, di cui di seguito riportiamo le anticipazioni dal 24 al 28 luglio.

La scorsa settimana, abbiamo visto Marina che ha iniziato a insospettirsi del fatto che Tommy non sia figlio di Roberto e ha iniziato approfondite indagini. Abbiamo visto crescere l’intesa tra Giulia e Luca e Micaela e Samuel, mentre anche Viola ed Eugenio sembrano finalmente essersi ritrovati. Mariella ha invece coinvolto il depresso Salvatore in una vacanza a Ischia, dopo l’ennesima delusione incassata da Castrese.

Vediamo invece di seguito le anticipazioni dal 24 al 28 luglio.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 luglio: Marina prosegue le indagini su Tommy

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, dopo aver scoperto una chiazza sotto il materasso dove dormiva Lara, Marina ha incrementato i suoi sospetti sul fatto che Tommy non sia figlio suo e di Roberto. Nel corso di questa settimana la vedremo impegnata ancora nelle indagini, al punto da cercare di accaparrarsi un oggetto del piccolo per poter fare il test del DNA. Ida però avvertirà Lara del comportamento della donna e dunque si metterà in guardia. Le due finiranno per fare fronte comune contro la donna.

Anticipazioni UPAS 24-28 luglio: Manuela cerca di unirsi ai Poggi in vacanza

Niko, per far risollevare il padre un po’ giù di morale dopo il riavvicinamento di Giulia e Luca a distanza di vent’anni, propone a Renato di fare una vacanza. Manuela però è intenzionata a unirsi ai Poggi, ancora speranzosa di riavvicinarsi al giovane avvocato, sebbene Serena cerchi di dissuadere la sorella da questa ennesima tentazione, anche per non vederla soffrire ancora. Intanto, alla fine della settimana vedremo la povera Serena dover fronteggiare un altro problema delle irrequiete sorelle: Alberto gli chiederà una mano per farsi pagare l’affitto dopo l’ennesimo ritardo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 26 luglio: Samuel mette in pericolo Antonio con la pistola

Antonio, figlio di Eugenio e Viola, passa una giornata dal nonno e decide di coinvolgere Manuel, che nel frattempo tiene ancora nascosta la pistola nello zaino. Orbene, la porterà con sé e la farà vedere all’amichetto, esponendo lui e Antonio a un grande pericolo. Tra i due ci sarà anche uno screzio che rischia di allontanarli del tutto.

