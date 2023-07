UPAS, anticipazioni dal 17 al 20 luglio: tra Samuel e Micaela è amore, Renato soffre per Giulia

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 20 luglio. Vedremo anche perché non andrà in onda venerdì 21 luglio.

Eccoci con le consuete anticipazioni di Un posto al sole, per le puntate che andranno in onda dal 17 al 20 luglio. Già, perché venerdì 21 giugno la Soap non andrà in onda e alla fine dell’articolo diremo anche perché.

Come vedremo, sarà una settimana nella quale vedremo varie relazioni allontanarsi e avvicinarsi, in un tourbillon di emozioni e colpi di scena. Non mancherà poi l’indagine di Marina nei confronti di Lara, sempre più convinta che Tommy non sia suo figlio.

Vediamo dunque le anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 20 luglio.

Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 20 luglio: cresce l’intesa tra Micaela e Samuel

La settimana scorsa abbiamo visto Samuel sempre più preso da Micaela, con la quale condivide molte più passioni e cose in comuni rispetto a Speranza, troppo ferma nei suoi principi e nelle sue abitudini. Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, i due arriveranno a passare anche una notte di passioni e Micaela sembrerà alquanto innamorata, tanto da sorprendere anche gli altri nel suo nuovo mood.

UPAS, anticipazioni 17-20 luglio: Renato afflitto dall’intesa tra Giulia e Luca

Luca, come sappiamo, ha detto sì alla proposta di Giulia di trasferirsi da lei. Il che aveva già disturbato Renato, in fondo ancora geloso della donna. In questi giorni però il suo malumore aumenta, tanto da confidarlo anche a Raffaele, al quale non è certo sfuggito il suo stato depresso. E così, il portiere di palazzo Palladini deciderà di farne confidenza a Niko, che farà una proposta a Renato cogliendolo di sorpresa per riportargli di nuovo il buon umore.

Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 20 luglio: Eugenio tra clan Sabbiese e i problemi con Viola

Eugenio non sta attraversando un buon momento, finendo perfino per ubriacarsi al Vulcano. Ma oltre alle sue grane matrimoniali, deve vedersela anche con l’espandersi del clan Sabbiese. Collaborerà con la collega Lucia, che gli ha chiesto una mano per stroncare sul nascere la leadership di Eduardo. La donna ha più volte mostrato il suo interesse con Eugenio e lavorare a stretto contatto potrebbe favorire il nascere di una love story tra i due. Tuttavia, grazie a una mossa di Raffaele, il magistrato ritroverà la serenità con la moglie Viola. Almeno momentaneamente.

Perché Un posto al sole non va in onda il 21 luglio 2023

Come promesso, vi riveliamo il perché UPAS non andrà in onda venerdì 21 luglio 2023. Come riporta Napolike, il 21 luglio alle 20:00 avrà inizio la Diamond League di Montecarlo che si protrarrà fino alle 22:00 quando inizierà “Volevo nascondermi“, film in prima visione per il ciclo XX Secolo.

Tuttavia, i fan della storica serie che va in onda da Napoli su Raitre potranno consolarsi con un doppio appuntamento il giorno prima, giovedì 20 luglio.

Ricevi le anticipazioni di Un posto al sole direttamente sulla tua email (controlla anche in Spam o altre cartelle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!