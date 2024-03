Umberto Tozzi annuncia il ritiro dalle scene: ma il meglio è finito 30 anni fa

Umberto Tozzi ci ha regalato brani indimenticabili anche grazie al connubio con Giancarlo Bigazzi per la scrittura di musiche e testi.

Periodi di annunci di ritiri dalle scene questo, ovviamente espressi prima che inizi un lungo tour, che, in quanto ufficialmente l’ultimo, è lungo e sicuramente sold out. Il caso più eclatante è quello di Claudio Baglioni, mentre in queste ore a fare lo stesso è un altro grande della musica italiana: Umberto Tozzi.

L’artista, originario di Torino, ci ha regalato tanti brani di successo, soprattutto tra la seconda metà degli anni ’70 e i primi anni ’90. Ha anche sofferto per 2 anni di una malattia, come ha confessato contestualmente all’annuncio del ritiro. Tuttavia, l’ultimo periodo florido risale proprio a trent’anni fa, il 1994.

La carriera di Umberto Tozzi

Come detto, il cantautore torinese ci ha regalato brani indimenticabili anche grazie al connubio con Giancarlo Bigazzi per la scrittura di musiche e testi. Si pensi a Donna amante mia, Ti amo, Gloria, Tu, Qualcosa qualcuno, Stella stai, Eva, Si può dare di più (insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri), Gente di mare, Se non avessi te, Immensamente, Gli altri siamo noi, Io muoio di te, Lei.

Straordinario il successo all’estero, soprattutto con i brani Ti amo – che restò ai vertici della classifica per sette mesi stracciando ogni record – e Gloria che in America restò nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane. E che ritroviamo anche in alcuni film a stelle e strisce, datati e recenti.

Importante per il successo di questi brani fu la collaborazione con Laura Branigan e Dalida.

L’album Equivocando del 1994 può essere considerato l’ultimo vero successo dell’autore (contiene i singoli Io muoio di te, con cui vincerà il Festivalbar, e Lei). Poi album meno belli e dal ridotto successo commerciale, varie raccolte e collaborazioni con altri artisti. Prolifica è stata quella con Raf, in una fortunata tournée dove proponevano i rispettivi brani, mentre l’ultimo tour vedrà la collaborazione con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

