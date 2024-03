Le auto elettriche affondano anche in Borsa: 7 casi eclatanti

Nonostante gli incentivi di molti Stati, discorsi di sensibilizzazione in nome dell’ecologismo e campagne pubblicitarie martellanti, per le auto elettriche si mette sempre peggio. Tra notizie di esplosioni, fallimenti di società o dismissioni.

Anche in Borsa per le aziende che producono auto elettriche non si mette bene, con gli ultimi mesi che sono stati un autentico “bagno di sangue“. Tanto che, nel settore automotive, a resistere sono ancora i colossi che producono auto ibride e solo in parte elettriche: Stellantis, Toyota, Volkswagen, ecc.

Ecco 7 esempi eclatanti di aziende che sono affondate in Borsa malgrado le belle speranze.

La crisi delle aziende quotate in Borsa nel settore delle auto elettriche

Molto interessante è un video pubblicato dall’influencer Greg Garage, milanese molto esperto di auto, già famoso su Youtube, da alcuni anni trasferitosi nelle Canarie e in procinto di fare lo stesso a Isla Margarita, isola del Venezuela, alla quale dedica vari video interessanti per chi fosse interessato a fare lo stesso.

Nel video, “il Greg” ha parlato delle varie case automobilistiche del comparto elettrico che sono affondate in Borsa negli ultimi mesi. Tra queste ci troviamo pure Tesla, azienda il cui Ceo è il pittoresco Elon Musk. Il cui valore in borsa ha toccato talvolta anche le migliaia di dollari americani e considerata impresa leader del settore.

Male anche Nio, azienda cinese considerata la Tesla “asiatica“, famosa per aver ideato il cambio di batterie nelle auto elettriche. Prima a farlo.

Male anche Nikola Corporation, Fisker, Rivian, la vietnamita VinFast (da poco approdata in Borsa) e la Lucid Motors.

Quindi, quasi tutte aziende americane, tranne un paio dell’estremo Oriente.

Ecco il video di Greg Garage, arguto e ironico come sempre.

