Germania e Usa, due economie al disastro: i tanti licenziamenti

C’era una volta la locomotiva d’Europa, quella che imponeva le proprie politiche economiche al resto dei paesi. Considerati poveri, sfaticati, furbetti. E c’era il paese che guidava l’economia mondiale, che aveva sconfitto il comunismo e imposto il proprio modello sociale.

Parliamo di Germania e Stati Uniti, le cui economie interne sono al collasso, per seguire una folle guerra alla Russia che sta logorando loro, noi, ma non quest’ultima. Che invece va bene, dall’alto della resilienza che da sempre contraddistingue questo popolo. In grado di sostituire i rapporti europei con nuovi e più consolidati verso l’Asia.

Quello che si sta consumando in Germania e Usa è un bagno di sangue di posti di lavoro.

In Germania 9 colossi hanno in programma di licenziare

Iniziamo dalla Germania, dove, come riporta The Epoch Times, 9 colossi industriali stanno licenziando migliaia di dipendenti. Si pensi a Bosch, che intende tagliare complessivamente 1.500 posti di lavoro. Il completamento del progetto è previsto entro la fine del 2025.

l risparmio sui costi è importante anche per il più grande produttore automobilistico europeo. VW quindi non vuole escludere tagli di posti di lavoro.

Dobbiamo ridurre i nostri costi e cavarcela con meno personale per rimanere un datore di lavoro a prova di futuro

ha affermato il direttore delle risorse umane Gunnar Kilian dopo l’annuncio dei piani a novembre.

Il fornitore automobilistico ZF, che sta attraversando una vera crisi, ha annunciato un notevole taglio di posti di lavoro: il comitato aziendale teme addirittura che alla fine potrebbero andare persi fino a 18.000 posti di lavoro.

Il colosso chimico Bayer è in difficoltà. Con l’acquisizione della Monsanto, azienda produttrice di glifosato, la Bayer ha portato nelle proprie mani numerose cause legali, che ora costano milioni di euro. L’azienda chimica di Leverkusen vuole quindi tagliare massicciamente i posti di lavoro in Germania. Dal 2026 nel gruppo DAX saranno possibili licenziamenti operativi.

Deutsche Telekom sta attualmente valutando la possibilità di ridurre i posti di lavoro nella sede di Bonn. Secondo l’“Handelsblatt” verranno tagliati circa 2.000 posti di lavoro. Il gruppo non ha ancora fornito cifre specifiche.

Presso il fornitore di servizi Telekom.IT verranno tagliati altri 1.300 degli attuali 5.400 dipendenti. Presso la filiale statunitense T-Mobile US circa 5.000 posti di lavoro verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale.

La società madre della marca di giocattoli Playmobil, il gruppo Horst Brandstätter, ha annunciato in ottobre che taglierà circa 700 posti di lavoro in tutto il mondo.

In ottobre il produttore tedesco di giocattoli Haba ha dichiarato fallimento. Il gruppo è attualmente in fase di ristrutturazione. In questo contesto centinaia di dipendenti devono andarsene. Degli attuali 1.677 posti di lavoro, dopo la ristrutturazione ne rimarranno 1.000.

I licenziamenti negli Usa

Questo invece l’elenco dei tagli previsti dalle aziende americane riportato da Maurizio Blondet:

Everybuddy: 100% della forza lavoro Wisense: 100% della forza lavoro CodeSee: 100% della forza lavoro Ramoscello: 100% della forza lavoro Twitch: 35% della forza lavoro Roomba: 31% della forza lavoro Bumble: 30% della forza lavoro Farfetch: 25% della forza lavoro Fuori sede: 25% della forza lavoro Hasbro: 20% della forza lavoro LA Times: 20% della forza lavoro Ricchezza invernale: 20% della forza lavoro Finder: 17% della forza lavoro Spotify: 17% della forza lavoro Buzzfeed: 16% della forza lavoro Levi’s: 15% della forza lavoro Xerox: 15% della forza lavoro Qualtrics: 14% della forza lavoro Wayfair: 13% della forza lavoro Duolingo: 10% della forza lavoro Rivian: 10% della forza lavoro Washington Post: 10% della forza lavoro Snap: 10% della forza lavoro eBay: 9% della forza lavoro Sony Interactive: 8% della forza lavoro Expedia: 8% della forza lavoro Business Insider: 8% della forza lavoro Instacart: 7% della forza lavoro Paypal: 7% della forza lavoro Okta: 7% della forza lavoro Charles Schwab: 6% della forza lavoro Docusign: 6% della forza lavoro A rischio: 6% della forza lavoro EA: 5% della forza lavoro Motional: 5% della forza lavoro Mozilla: 5% della forza lavoro Vacasa: 5% della forza lavoro CISCO: 5% della forza lavoro UPS: 2% della forza lavoro Nike: 2% della forza lavoro Blackrock: 3% della forza lavoro Principale: 3% della forza lavoro Citigroup: 20.000 dipendenti ThyssenKrupp: 5.000 dipendenti Best Buy: 3.500 dipendenti Barry Callebaut: 2.500 dipendenti Steakhouse nell’entroterra: 1.000 Northrop Grumman: 1.000 dipendenti Pixar: 1.300 dipendenti Perrigo: 500 dipendenti

Ma questo la Rai e LaRepubblica non ve lo diranno mai…

5,0 / 5 Grazie per aver votato!