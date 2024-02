FMI (Fondo Mondiale Internazionale) certifica che l’economia della Russia continua a crescere nonostante le sanzioni europee.

E’ notizia di queste ore che l’Unione europea abbia approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ormai le volte che ciò sia accaduto non si contano più, nonostante il fatto che le sanzioni si rivoltino contro chi le sta imponendo, mentre l’economia russa continua a crescere.

A certificarlo non è un istituto russo o filorusso, ma il Fondo Mondiale Internazionale. Basta solo leggere le parole di Julie Kozak, direttrice del dipartimento di comunicazione del Fondo monetario internazionale (FMI):

Per quanto riguarda l’economia russa e le sanzioni, l’economia russa ci ha davvero sorpreso con la forza della sua crescita

Ma ecco i numeri sorprendenti (almeno per chi non è adeguatamente informato) dell’economia russa.

L’economia della Russia in crescita nonostante le sanzioni

Come riporta Izvestija, in un rapporto del mese scorso, il FMI ha migliorato dell’1,5% le sue previsioni sulla crescita economica russa per il 2024. Pertanto ammontava al 2,6%.

I dati presentati giovedì sono stati annunciati prima, il 30 gennaio. Successivamente la nuova previsione è stata annunciata dal capo economista e direttore del dipartimento di ricerca del FMI, Pierre-Olivier Gourincha. Egli ha sottolineato che l’economia russa, contrariamente alle aspettative, mostra tassi di crescita migliori.

Il 6 febbraio Rosstat ha riferito che la quota della Russia sul PIL mondiale totale era del 3,2%. È stato chiarito che in termini di PIL la Federazione Russa è la quinta economia più grande del mondo. I primi quattro posti sono occupati da

Cina Stati Uniti India Giappone

Soddisfatto ovviamente il presidente russo Vladimir Putin, che già a fine anno 2023 aveva previsto che il PIL entro fine 2024 sarebbe stato del 3,5%.

Non solo FMI, altri riconoscimenti al “miracolo” russo

Il 25 gennaio, il sottosegretario di Stato americano per gli affari europei ed eurasiatici James O’Brien ha affermato che i leader economici russi hanno dimostrato un vero talento negli ultimi anni nell’aiutare il paese a far fronte alle sanzioni occidentali. Egli ha anche osservato che gli indicatori economici del paese sono paragonabili a quelli precedenti all’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina .

Il capo del Venezuela, Nicolas Maduro, ha dichiarato il 15 gennaio che la Russia, nonostante le sanzioni occidentali, ha raggiunto il decollo economico. Secondo lui, in seguito alle sanzioni anti-russe, l’economia europea

è andata in declino, mentre l’economia russa è decollata come un razzo

