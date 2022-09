Ucraina, la telefonata tra Macron e Zelensky sa di sceneggiata

Sta facendo il giro del web la telefonata tra il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e il presidente della Francia Emmanuel Macron.

La telefonata risale al 24 febbraio scorso, praticamente poche ore dopo l’invasione russa del paese ucraino. Zelensky avvisa Macron, che appare visibilmente preoccupato. Quest’ultimo si era speso molto per evitare che Putin arrivasse a questa decisione, con svariate telefonate che non hanno avuto però la sortita sperata.

Tuttavia, qualcosa non torna. Perché il video sta girando solo ora, a quasi 7 mesi da quel drammatico evento?

Telefonata Zelensky e Macron un fake?

Come riporta Ansa, tra i passaggi più significativi, si ascolta la voce di Zelensky parlare in inglese e descrivere la situazione a Macron:

Ovunque a Kiev, a Odessa, dalla Bielorussia. Quindi noi combattiamo ovunque sul nostro territorio. Ci sono truppe ovunque. Non potevamo immaginare, non è come nel 2014. E’ molto, molto, molto di più

Al che Macron suggella

E’ chiaro, è guerra totale

In realtà, si tratta di un estratto di un documentario francese trasmesso dalla tv pubblica francese lo scorso 30 giugno dal titolo “Un presidente, l’Europa e la guerra” sul canale France 2, in prima serata. Per la regia di Guy Lagache.

Tuttavia, i tempi sono alquanto dilatati. Perché mandarlo in onda a livello globale solo ora? Forse perché la guerra in Ucraina comincia a perdere di interesse dal punto di vista mediatico? O forse perché, logorati dal caro vita, molti europei stanno cominciando a perdere le proprie certezze riguardo l’anti-putinismo in sostegno a Zelensky?

Forse qualche verità in più sta venendo a galla e anche per l’Italia questo video serve molto a quanti stanno insistendo su questa strada sulla pelle degli italiani. Visto che tra circa 2 settimane ci sono le elezioni politiche.

Dato che è stata anche questa una guerra mediatica, come tutte quelle dalla crisi del Golfo del 1991 in poi, è strano che almeno un breve stralcio della telefonata non sia venuto subito fuori. Ma si sia visto solo 4 mesi dopo in un documentario, peraltro neppure così diffuso a livello mondiale.

Video telefonata tra Zelensky e Macron

Lascio il video della telefonata tra Zelensky e Macron di seguito. Da notare come Macron ben mostri i suoi tanti anni di studio teatrale, essendo anche un estimatore di Edoardo De Filippo.

