Ucraina, Governo Meloni ci trascina in guerra anche per tutto il 2023

La notizia non sorprende molto, visto che nelle sue dichiarazioni pre-elettorali, Giorgia Meloni ha sempre condannato l’invasione della Russia in Ucraina, con annesso pieno sostegno a Zelensky. Così come ha ribadito la piena adesione alla NATO.

Dunque, chi ha votato la leader di Fdi sperando in un cambio di rotta, evidentemente si è informato male. Certo, bisogna capire quanto la Lega vorrà stare sulla sua scia, visto che Salvini più volte ha posto le basi per una riflessione sul continuo invio di armi. Mentre Forza Italia, a parte le amnesie sincere e ingenue del suo leader maxismo Silvio Berlusconi, ha sempre sostenuto la stessa linea della Meloni.

In queste ore è arrivata la conferma, riportata da Il Tempo , che l’orientamento del Governo sia quello di proporre una proroga di alcuni mesi, probabilmente anche per tutto il 2023, del sostegno a Kiev. Il tutto, dopo aver sentito le Camere e in base agli accordi Nato. Il che vuol dire parere positivo.

Sostegno di Italia ad Ucraina per tutto il 2023

Quello che prima era un sentiment, si è poi rivelato concreta realtà: l’emendamento presentato dai relatori Roberto Menia (FdI) e Clotilde Minasi (Lega) al decreto legge 8 novembre 2022, n. 169, recita:

È prorogata fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 25 febbraio 2022 numero 14 convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022 numero 28 nei termini e con le modalità ivi stabilite

Altri soldi sottratti agli italiani dunque, per una pace ancora lontana.

