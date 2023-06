Traffico di organi in Ucraina: l’inquietante inchiesta

Come accade quando c’è una guerra, anche in Ucraina è in corso un traffico di organi con varie destinazioni.

I teatri di guerra, si sa, hanno tanti retroscena inquietanti che si finge di non conoscere. Che avvengono dietro le quinte e che le superpotenze che gestiscono il Mondo non vogliono ammettere. Il più noto è ovviamente il traffico di armi, ma c’è anche un altro commercio molto peggiore: quello di organi umani. E ciò sta accadendo anche in Ucraina.

Come riporta Maurizio Blondet, varie indagini indipendenti stanno rilevando che uomini e donne vengono trafficati all’interno del paese a fini di sfruttamento lavorativo nei settori dell’agricoltura e dei servizi, sfruttamento sessuale commerciale e accattonaggio forzato.

Profughi ucraini a rischio tratta di organi e schiavitù varie

I bambini ucraini sono oggetto di tratta sia interna che transnazionale per lo sfruttamento sessuale commerciale, l’accattonaggio forzato e la servitù involontaria nell’industria agricola. Un sondaggio dell’OIM pubblicato nel dicembre 2006 ha concluso che dal 1991, circa 117.000 ucraini sono stati costretti a situazioni di sfruttamento in Europa, Medio Oriente e Russia.

Durante la crisi dei rifugiati del 2022 derivante dall’invasione russa, sono stati segnalati numerosi casi di trafficanti di esseri umani che hanno preso di mira donne e bambini.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha riconosciuto che molti rifugiati in fuga verso i confini si trovano in uno stato di estremo pericolo, vulnerabili ed esposti a predatori il cui scopo principale è lo sfruttamento.

Gillian Triggs, Assistente Alto Commissario per la Protezione dell’UNHCR riconosce che

le autorità nazionali stanno guidando attivamente la risposta per contrastare la tratta di esseri umani, ma occorre fare di più per affrontare questo problema e mitigare i rischi

Poiché le donne sono le più a rischio e le più suscettibili, l’UNHCR è

in massima allerta e mette in guardia i rifugiati sui rischi di predatori e reti criminali che potrebbero tentare di sfruttare la loro vulnerabilità o adescarli con la promessa di trasporto gratuito, alloggio, lavoro o altro forme di assistenza

Ci sono segnalazioni di donne e bambini ucraini oggetto di tratta negli Emirati Arabi Uniti.

Come riporta Wikipedia, i paesi che importano principalmente donne ucraine sono:

Russia

Polonia

Repubblica Ceca

Turchia

Austria

Germania

Regno Unito

Stati Uniti

Italia

Cina

Emirati Arabi Uniti

Portogallo

Grecia

Israele

Spagna

Libano

Ungheria

Repubblica Slovacca

Cipro

Paesi Bassi

Serbia

Argentina

Norvegia

Iran

Bahrain

La rete internazionale del traffico di organi che parte dall’Ucraina

L’ex funzionario della sicurezza Vladimir Ovchinsky afferma che le forze ucraine raccolgono organi umani da morti e feriti mentre li trasferiscono nei principali centri di trapianto di organi come Israele.

Un ex alto funzionario russo ha affermato che la guerra in Ucraina è diventata un campo di battaglia molto redditizio per i “trapiantologi del mercato nero”, in un rapporto ripreso da diversi media russi.

In un’intervista con l’organo di stampa russo Moskovskij Komsomolets, il generale di polizia in pensione ed ex capo dell’Ufficio centrale russo dell’Interpol Vladimir Ovchinsky ha affermato che alle forze armate ucraine vengono consegnati organi umani prelevati da morti e feriti durante la guerra, persone che sono ancora vivi, come prigionieri di guerra russi e persino civili ucraini che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Quando gli è stato chiesto dove vengono trasportati gli organi, Ovchinsky ha detto:

I ‘laboratori’ più efficaci e di successo si trovano in quattro paesi: Turchia, India, Israele e Corea del Sud

Israele è anche leader nel campo delle tecniche mediche innovative, utilizzate in tutto il mondo. Le cliniche di questo Paese eseguono con successo operazioni di trapianto di organi

Quando gli è stato chiesto cosa fanno con i corpi, ha risposto:

Li bruciano come ad Auschwitz o Dachau, dopotutto sono eredi di Hitler. Ci sono anche informazioni sui crematori mobili per bruciare i resti di persone i cui organi sono stati rimossi

Israele non ci sta a passare tra le principali destinatarie di tali organi. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato in risposta:

Consideriamo molto gravi i tentativi di infangare Israele con tali pubblicazioni di atrocità infondate. L’ambasciata israeliana a Mosca solleverà la questione con i funzionari competenti del governo russo. Il ministero ha portato la questione davanti a l’ambasciatore russo

Nell’articolo di Blondet linkato nell’incipit ci sono anche delle video testimonianze.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!