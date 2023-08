TikTok: come bloccare un utente in pochi secondi

TikTok è forse il Social più in voga del momento, capace di plasmare le abitudini e la forma mentis delle persone, a prescindere dal genere e dall’età. Un po’ come fu ai suoi tempi quando si diffuse Facebook. Sebbene sia una app intuitiva e alla portata di tutti, alcune funzioni non sono facili da trovare. In molti, per esempio, non sanno come bloccare un profilo utente su TikTok.

Infatti, può accadere, in questo Social come altri, di doverci rendere irreperibili e invisibili a determinate persone poiché risultano invadenti, fastidiose, dei veri stalker o perché, semplicemente, non vogliamo che visualizzino quanto pubblichiamo.

In realtà, bloccare una persona su TikTok è più facile di quanto sembri. Basta capire come arrivare al servizio, giacché in effetti è un po’ nascosto. Vediamo di seguito i pochi passaggi necessari.

Come bloccare un profilo utente su TikTok

Vediamo dunque tutti i passaggi per bloccare una persona su TikTok.

Il primo passaggio è quello decisivo, poiché non è facile trovare la voce per bloccare una persona su TikTok. Infatti, occorre entrare nel profilo dell’utente e pigiare in alto a destra l’icona Condividi.

Cliccando visualizzeremo in fondo l’apposita voce per bloccare un utente su TikTok:

Pigiata l’icona, ci verrà chiesta una conferma:

Dopodiché una scritta su sfondo rosso ci dirà che il profilo su TikTok sia stato correttamente bloccato.

Qualora ci fossimo sbagliati e subito pentiti, potremo sbloccare la persona pigiando sulla voce “sblocca” sempre in un bottone rosso. Pigiato il quale dovremo confermare pigliando di nuovo su sblocca o su Annulla se non intendiamo più farlo.

Il gioco è fatto. Nei prossimi paragrafi vedremo sia dove trovare le persone bloccate su TikTok sia come sbloccarle.

Dove trovare le persone bloccate su TikTok

Possiamo visualizzare l’elenco delle persone bloccate su TikTok seguendo i passaggi successivi.

Per prima cosa, dobbiamo pigiare sull’icona delle tre linee orizzontali, tipica delle Impostazioni:

Entrati nella voce Impostazioni e Privacy, si dovrà pigiare sulla voce Privacy.

Dobbiamo scorrere fino all’ultima voce, Account bloccati.

Come sbloccare un utente su TikTok

Qui possiamo sbloccare velocemente un account pigiando sulla voce “sblocca” posta di fianco al nome.

La voce si trasformerà subito nuovamente in “blocca“, nel caso in cui ci avremo ripensato.

Quando rientreremo nell’elenco, l’utente sbloccato non ci apparirà più.

