Gioco dei 2 minuti appeso alla sbarra: ecco il trucco [VIDEO]

Di seguito sveliamo il trucco del gioco che richiede di restare appeso a una sbarra per 2 minuti e perché è impossibile anche per allenati.

A tanti di noi è capitato almeno una volta – nei Luna Park, nelle sagre, nelle fiere, sulle spiagge o nelle feste patronali – di incrociare il gioco dei 2 minuti appeso alla sbarra. Magari pure partecipandovi. In genere, nessuno riesce nell’impresa di concludere tutti i 120 secondi e di accaparrarsi la posta in palio. Ma qual è il trucco?

Già, perché se è vero che, come canta Gianluca Grignani “non ci son trucchi ma l’inganno sì“, qui c’è sia il trucco che l’inganno. Di seguito, vediamo perché il gioco dello stare appesi a una sbarra per 2 minuti è impossibile da concludere. I motivi sono 3.

Qual è il trucco del gioco dei 2 minuti appeso alla sbarra

Come spiega Andrea Mantello sul proprio canale Youtube (lascio il video alla fine del paragrafo), sono tre i trucchi ideati da chi propone il gioco dei 2 minuti appeso alla sbarra, per raggranellare così tanti bei soldini a fine giornata.

Del resto, nell’era dei Social, molti provano a mettersi in mostra, nella speranza che la propria impresa sia applaudita da migliaia di persone oltre al pubblico presente. Va poi aggiunto che, come accade per altri giochi tipici dei contesti succitati nell’incipit – vedi gioco delle tre carte o delle campanelle – non si esclude che possa esserci presente il cosiddetto “palo” che ogni tanto vince il premio, così da rendere il tutto più credibile.

Ma torniamo ai tre trucchi utilizzati affinché il gioco dei 2 minuti appesi alla sbarra sia impossibile:

la sbarra sulla quale bisogna appendersi sia troppo grossa. Ciò è pensato per evitare che l’impugnatura sia corretta e dunque si fa più fatica a resistere; la sbarra è costituita da un metallo liscio e sudorifero, che fa in modo che una mano sudata scivoli presto. Del resto, non viene consentito di usare dei guanti, magari quelli dotati di grip per una migliore presa, proprio come quelli utilizzati in palestra; la sbarra ruota, essendo montata su dei cuscinetti e ciò facilita ulteriormente il cedimento delle mani. Infatti, non viene consentito di impugnarla con una doppia presa contraria tra le mani, ma solo o entrambe prona (il palmo della mano è imposto verso l’esterno) o entrambe spina (verso l’interno). Avere una presa mista consentirebbe di aggirare almeno questo limite.

Gioco 2 minuti alla sbarra: il video del trucco

Come promesso, lascio qui il video. Naturalmente queste sono le condizioni più diffuse, poi magari qualcuno onesto vi proporrà condizioni giuste e non truffaldine. Tuttavia, quei tre trucchi rendono impossibile una presa che vada oltre i 2 minuti (solitamente i più bravi arrivano a 1:20-1:30 secondi). Anche alle persone allenate che, in condizioni normali, ci resterebbero pure 5 minuti.

