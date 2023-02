Pensa un numero: ecco il trucco del gioco che lo indovina

Qual è il trucco di pensa un numero? Non si tratta di poteri paranormali posseduti da chi ce lo propone. Bensì, di pura e semplice matematica

A chi non è mai stato fatto il gioco “pensa un numero“? Gioco non certo nuovo, ma che sta impazzando anche su TikTok. Quando scopriamo che la cifra che abbiamo pensato sia stata effettivamente indovinata, finiamo per chiederci: qual è il trucco di pensa un numero?

Già perché non si tratta di poteri paranormali posseduti da chi ce lo propone. Bensì, di pura e semplice matematica. Quella che a scuola non piace ai più, ma che di fatto governa il mondo e il nostro quotidiano. Basti pensare che sia alla base della tecnologia che usiamo costantemente.

Ma torniamo ad occuparci di scoprire qual è il trucco del gioco Pensa un numero.

Come fare gioco Pensa un numero

Ricapitoliamo prima come fare il gioco Pensa un numero:

Si chiede all’altra persona “Pensa un numero” Dopodiché gli si dice “Moltiplicalo per due” Fatto ciò, si prosegue con un altro invito algebrico: “Aggiungi 10” Il gioco continua dicendogli: “Togli la metà” Siamo quasi alla fine. Si inviterà il grande o piccolo che sia con “Togli il numero che hai pensato”

Fatto tutto il calcolo, diremo il fatidico numero, che avremo magicamente indovinato.

Ecco un esempio:

1- Pensa un numero.

2- Moltiplicalo per due.

3- Aggiungi 10.

4- Togli la metà.

5- Togli il numero che hai pensato.

6- Ti rimane 5, vero?

Qual è il trucco del gioco Pensa un numero

A svelare l’arcano, tra i vari siti, è anche Il piccolo Friedrich, sito che si occupa dei bambini a scuola. Del resto, questo gioco, malgrado la tanta tecnologia che sommerge anche loro, ha ancora il suo fascino e il suo lato misterioso. E può essere un bel passatempo per tenerli impegnati un po’ facendoli divertire ed incuriosire. E perché no, farli avvicinare alla tanto odiata matematica.

Partiamo dal presupposto che il numero che viene chiesto di aggiungere al punto 3 può essere anche cambiato. Ed è proprio questo il “magic number” intorno al quale ruota tutto il trucco.

Infatti, il risultato finale è sempre la metà del numero che viene chiesto di aggiungere. Il numero però non deve essere casuale, ma almeno un pari, così da poter essere diviso a metà alla fine.

Veniamo al calcolo. Il procedimento fa in modo che le varie operazioni finiscano per annullarsi a vicenda: prima la moltiplicazione, poi la somma, poi la divisione ed infine la sottrazione.

Il tutto fa sì che il numero inizialmente pensato sia prima aggiunto e poi tolto. Poi tutto viene prima moltiplicato per due e poi diviso per due.

Insomma, proprio come il prestigiatore mischia le carte e chiede di estrarne una, oppure mischia le campanelle che contengono una pallina, anche qui il presunto mago chiede di fare tante operazioni algebriche. Ma che alla fine si annullano tra loro. Facendo riemergere il numero pensato dalla persona.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!