TikTok: 5 trucchi per aumentare i propri guadagni

TikTok è nota soprattutto come Social dove vengono pubblicati brevi video dal taglio soprattutto ironico ed esilarante. Sfruttando un fenomeno virale del momento. Ma è anche un ottimo strumento per il business e guadagnarci. Ma come aumentare i propri guadagni su TikTok?

In molti, in effetti, si pongono questa domanda. E una valida risposta la fornisce SKEEPERS, azienda leader in servizi digitali che consentono alle imprese di consolidare e alimentare la relazione con i propri clienti. La quale, tramite uno studio, ha anche fornito 5 preziose indicazioni per adottare una strategia di influencer marketing di successo.

Come aumentare guadagni su TikTok

Per SKEEPERS, le best practices da adottare per una campagna di successo su TikTok sono:

Identificare gli influencer giusti

L’algoritmo di TikTok valorizza i creator in funzione della frequenza di pubblicazione e della coerenza delle tematiche evidenziate. È anche consigliabile privilegiare gli utenti “nativi della piattaforma” perché spesso hanno più influenza; tuttavia, i brand devono scegliere un creator che rispecchia la propria identità e i propri valori.

Allinearsi con le tendenze organiche della piattaforma

Per ottenere una visibilità rapida e consistente, i marchi hanno tutto l’interesse a seguire i trend del momento come la musica, le challenge e gli hashtag di tendenza per essere riconosciuti dall’algoritmo di TikTok. Dunque occorre particolare attenzione alla tendenza del momento, per non perdere il treno.

Instagram VS TikTok: piattaforme complementari

L’una non sostituisce l’altra. Mentre Instagram si sofferma sull’estetica delle foto condivise, TikTok punta sull’autenticità e sulla creazione di contenuti tramite video brevi e coinvolgenti. Combinare le due piattaforme è una strategia ideale, pur mantenendo una coerenza comune su entrambe.

Lascia che gli influencer si esprimano

TikTok non è esteticamente esigente come Instagram. I migliori contenuti sono quelli che si sviluppano in modo organico grazie all’autenticità del creator. I marchi devono quindi lasciare il controllo creativo agli influencer e fidarsi del processo.

Utilizzare un’influencer platform

Lavorare con una influencer platform per la gestione delle campagne garantisce ai marchi una consulenza dedicata da parte di esperti di influencer marketing che padroneggiano le regole della rete. Affidarsi ad esperti del settore garantisce anche un certo risparmio di tempo nella realizzazione della propria strategia.

Perché TikTok è importante per il business

Sempre SKEEPERS ci rivela perché TikTok è una app importante per il business. La app ad oggi vanta oltre 3,5 miliardi di download, oltre 1 miliardo di utenti attivi di cui 10,8 milioni di italiani compresi tra i 16 e 64 anni. Un italiano su tre lo usa regolarmente e non solo la cosiddetta Generazione Z (che identifica i nati tra il 1997 e il 2010), che resta comunque la più interessata.

TikTok ha anche il miglior engagement rate tra tutti i social network: 17,9% nel 2021 contro il 3,8% per Instagram e l’1,6% per YouTube. Gli utenti trascorrono in media 52 minuti al giorno, rispetto a 29 minuti su Instagram e 32 minuti su Facebook.

