Finimondo di Myss Keta: perché è virale su TikTok

Bongo Cha Cha Cha, Povero gabbiano (il cui titolo corretto è però Tu comm’a me), Ma Baker. E tanti altri. Il popolarissimo Social TikTok sta rilanciando brani del passato, ora più remoto, ora più recente. I quali diventano subito virali. In questo periodo tocca a Finimondo.

Certo, il brano è uscito lo scorso maggio ma riprende il ritornello di un famoso tormentone del passato. Scopriamo di più su Finimondo, la sua storia e chi lo canta.

Come riporta Wikipedia, il brano Finimondo (scritto in maiuscolo FINIMONDO) è un singolo della cantautrice italiana Myss Keta. E’ stato lanciato il 6 maggio 2022, come primo estratto dal terzo album in studio Club Topperia.

Myss Keta – scritto M¥SS KETA – esordisce in agosto 2013 da un’idea del collettivo Motel Forlanini, interessato a cogliere lo Zeitgeist della cultura underground di Milano. A curarne l’immagine il produttore Stefano Riva, il regista Simone Rovellini e il grafico Dario Pigato.

Il primo singolo, Milano, sushi & coca, esce nell’ottobre dello stesso anno, insieme a un videoclip su YouTube. Ottiene un grande riscontro mediatico, ma anche tante critiche al seguito complici i contenuti provocatori proposti.

L’anno seguente Myss Keta pubblica il brano Illusione distratta. Ma è nella primavera del 2015 che il fenomeno esplode definitivamente. Nel video di Burqa di Gucci indossa per la prima volta un velo che le copre il viso dal naso in giù, ma ha anche gli occhi coperti da occhiali da sole.

Ad oggi, non ha ancora rivelato né il nome né il viso. Qualcosa di simile a Liberato.

Il 20 aprile 2018 viene pubblicato dalla Universal Records il suo primo album, Una vita in Capslock, mentre a fine anno esce l’autobiografia Una donna che conta, che racconta la vita fittizia del personaggio Myss Keta.

L’anno seguente arriva il secondo album, Paprika, di genere più vicino alla trap, che vanta collaborazioni con artisti come Gué Pequeno, Elodie, Gabry Ponte e Mahmood.

Dopo altre collaborazioni in occasione del Festival di Sanremo 2020 conduce insieme a Nicola Savino L’altro Festival. Una nuova versione del Dopo Festival trasmessa esclusivamente su RaiPlay. Ma sale anche sul palco duettando con Elettra Lamborghini nella serata dei duetti, con Non succederà più, come noto brano di Claudia Mori e Adriano Celentano.

Dopo altre uscite discografiche, a giugno 2021 esce su Prime Video la seconda stagione del programma televisivo Celebrity Hunted: Caccia all’uomo. Myss Keta è stata concorrente e vincitrice insieme a Elodie, sua amica.

Il 6 maggio 2022 arriva Finimondo, che la sta rendendo famosa ai più.

Rientra nel genere tech-house e punta come tale ad essere uno dei tormentoni estivi. E ci sta riuscendo alla grande grazie alla viralità su TikTok.

Come per molti i fenomeni virali, la ragione precisa del successo è difficile da individuare: il brano è senza dubbio orecchiabile e si presta sia a movenze sensuali che a ritmi dance. Basta qualche utente Vip o con moltissimi followers che utilizza un sottofondo ai suoi video, che presto lo fanno tanti altri. Per un effetto emulazione tipico dei Social.

Il ritornello è un campionamento del brano Il capello di Edoardo Vianello, del 1961. Ed è proprio questo ritornello ad essere utilizzato nei video degli utenti del Social, più la parte che lo precede che lo introduce. Vale a dire:

Ecco invece il testo completo di Finimondo di Myss Keta, reperito su LyricFind:

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Sto in giro

Ho la fine del mondo sotto il vestito (bellissimo)

Biondino (ehi biondino)

Cosa vuoi? Cosa fai? Ma chi prendi in giro? (Ahahah)

Di giorno il giro delle sette chiese

Di notte poi fino alle sette al club

Il brutto giro ma del bel paese

Greg non dorme da due giorni fa

Il mio biondo è inconfondibile

Forte forte forte come la Carrà

Non è un party questo è un crimine

Un po’ trap un po’ techno un po’ cyberpunk

Non lo so cosa fa questa musica qua

Dimmi cosa fa questa musica fra’

Non lo so cosa fa questa musica qua

Cosa fa?

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Sto in tiro (non vedi, amore)

Cosa tocchi? Lo sai quanto costa? Un cifro (un milione)

Airbag si attivano perché mi urti

Bevo drink storti coi poteri forti

La serata è calda come Gerry Scotti

Colazione all’after con i biscotti

Non lo so cosa fa questa musica qua

Dimmi cosa fa questa musica fra

Non lo so cosa fa questa musica qua

Come fa?

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Dopo un after in riviera

Mare mosso fino a sera

Topperia di quella vera

Se ci fossi anche tu qui con me

(Per un capello biondo

Che stava sul gilet)

Se ci fossi anche tu qui con me

(Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet)

Se ci fossi anche tu qui con me