Tabwee T50, questo fantastico tablet su Amazon lo paghi solo 109€!

Ecco le caratteristiche tecniche del tablet Tabwee T50 e come ottenerlo con uno sconto di quasi 100 euro sul prezzo di partenza!

Il Tablet è un device ideale per quanti, per lavoro o intrattenimento, cercano uno strumento che sia più comodo e confortevole di uno smartphone, ma meno ingombrante di un portatile. Il tutto, non rinunciando ad alte prestazioni. Naturalmente, occorre anche scegliere il tablet giusto per ottenere questo compromesso e oggi vi presentiamo il tablet Tabwee T50, che potrai acquistare a soli 109 euro, praticamente con uno sconto di oltre 90 euro!

Vediamo di seguito le caratteristiche tecniche e come ottenere lo sconto. Se invece hai fretta, puoi raggiungere direttamente l’offerta pigiando sul banner seguente e inserendo il coupon con una semplice spunta.

Le caratteristiche tecniche del tablet Tabwee T50

Il tablet Tabwee T50 monta il sistema operativo Android 16, che abbina facilità di utilizzo con molteplici funzioni, tra le quali l’intelligenza artificiale di ultima generazione Google Gemini. Con la potente e precisa AI riassumi di testi, traduci contenuti, trova idee, risolvi domande e organizza impegni. Sarà il tuo fedele alleato per studiare, lavorare, guardare contenuti in streaming, dove vuoi e come vuoi. In casa o all’aperto, in biblioteca o in spiaggia.

Monta altresì il potente processore octa-core T615 abbinato a una GPU Mali-G57 che garantisce prestazioni stabili per app, video, lezioni online e documenti. Ottime performance grazie ai 24 GB di memoria RAM che consentono di passare velocemente tra diverse applicazioni. Potrai dire addio a rallentamenti e fastidiose latenze.

Puoi usarlo per diverse ore grazie alla protezione occhi TÜV + Widevine. Lo Schermo IPS da 11 pollici offre una visuale confortevole, ideale per guardare contenuti streaming o per alcuni lavori che hanno a che fare con grafici e design. Complice anche il rapporto schermo-corpo del 90%, che lo rende quasi privo di cornici, di fatto impercettibili. Molto importante poi la frequenza di aggiornamento 90 Hz, che rende fluide le immagini.

E ancora: rilevamento tattile 180 Hz, luminosità 350 nit per ambienti molto luminosi quali possono essere un parco di giorno o una spiaggia. Ma non solo vista: il tablet Tabwee T50 è piacevole anche per le orecchie, grazie agli altoparlanti BOX.

Ottimo il comparto fotocamere: Fotocamera posteriore 13 MP e Fotocamera frontale 8 MP. E ancora: GPS quadruplo, connettività OTG con ricarica inversa, radio FM, porta Type-C e ingresso audio 3,5 mm.

Batteria da 8000 mAH, praticamente il doppio rispetto allo standard dei tablet presenti sul mercato.

Vengono offerte 4 anni di garanzia: 2 anni di garanzia base più ulteriori 2 anni di estensione. Ottima poi l’assistenza post-vendita sia di Amazon sia della società produttrice.

Tablet Tabwee T50: come ottenere lo sconto

Il prezzo di partenza del tablet Tabwee T50 è di 199.99€, ma potrai beneficiare di uno sconto di ben 90€, inserendo una semplice spunta sull’apposita voce. In questo modo lo pagherai solo 109.99€!

Ma ti conviene affrettarti poiché l’offerta vale solo dal 21 luglio al 31 luglio!

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