Notebook e Laptop: ecco le differenze e quale scegliere

Contrariamente a quanto si pensi, Notebook e Laptop non sono la stessa cosa. Certo, entrambi sono portatili, ma hanno delle differenze importanti, che ne cambiano anche le funzioni e gli utilizzi.

Cosa cambia tra Notebook e Laptop

Un notebook è un portatile piuttosto leggero e spesso manca di una memoria piuttosto capiente. Manca un’unità CD, hanno meno interfacce e meno potenza di calcolo. Il laptop, invece, pesa di più avendo uno schermo più grande, ha maggiori prestazioni e un alto numero di connessioni. Generalmente il Laptop tende a costare di più proprio per questi motivi.

I laptop offrono pertanto prestazioni più elevate e una maggiore versatilità, i notebook sono dispositivi più compatti e leggeri.

Le differenze tra Notebook e Laptop

Ormai i due termini vengono spesso confusi perché sul mercato le due categorie di portatili si somiglia sempre più, anche perché l’unità CD è sempre più assente perché tutto ormai va online.

I laptop offrono come detto prestazioni più elevate (in termini di RAM e ROM) e montano schede grafiche migliori. Hanno più periferiche collegabili ed è spesso presente un’unità o un masterizzatore CD/DVD/Bluray. I laptop hanno anche batterie più prestanti perché richiedono più energia, ma si scaricano più velocemente. Lo schermo è più grande grazie a una diagonale di almeno 15 pollici ma ciò li rende anche più pesanti rispetto ai notebook.

I notebook sono più piccoli e leggeri, anche perché gli schermi non superano i 10 pollici. Sono adatti per l’utilizzo basilare di programmi Office e per la navigazione su Internet. La batteria tende a durare di più perché richiedono meno energia. Negli anni sono nati vari tipi di Notebook, ancora più flessibili: “netbook“, i “flipbook” o gli “ultrabook“.

Cosa significa Notebook e Laptop

Del resto, il loro nome dice tutto e spiega le loro funzioni:

Notebook in inglese significa letteralmente “quaderno-libro degli appunti” e ben descrive la capacità dei portatili di essere trasportati e di contenere moltissime informazioni; Laptop significa “sul grembo” data la possibilità e l’abitudine di appoggiare il pc portatile sulle cosce per utilizzarlo. Si differenzia appunto da “desktop”, come sono chiamati i Pc fissi, che significa “sul tavolo”.

Cosa scegliere tra Notebook e Laptop?

Dipende da quanto abbiamo a disposizione e cosa dobbiamo fare. Per un uso più professionale e avanzato, meglio scegliere un Laptop. Per usi più basilari e semplici, meglio il Notebook. I Laptop tendono a costare dai 500 euro in su, ma superare abbondantemente anche i 1000 euro, essendo Pc fissi in miniatura e portatili. i Notebook anche dai 250 euro.

Qui abbiamo spiegato se tenere il portatile sulle gambe faccia male.

