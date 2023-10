Il maiale può essere un animale domestico? Cosa bisogna sapere

Complici i Social, che hanno reso la cosa di tendenza e virale, ma anche i Vip che ne stanno facendo un vezzo, quello di avere un maiale come animale domestico sta diventando una pratica sempre più diffusa. Il che è singolare, visto che, nell’immaginario collettivo, siamo abituati a pensarlo come un animale che sguazza nel fango, che mangia un po’ di tutto e che alla fine, purtroppo, non farà proprio una bella fine!

E invece, negli ultimi anni lo vediamo sempre più in video e foto circolare tranquillamente per casa, dormire in letti, indossare dei vestitini, lindo e pinto, lontano dallo stereotipo dell’animale sempre sporco e dedito solo al cibo. Insomma, come fosse un cane o un gatto qualsiasi.

Ma il maiale può diventare un animale domestico da tenere in casa? O è solo l’ennesimo obbrobrio partorito dai Social? Scopriamone di più!

🐷 Il maiale è un animale domestico?

Partiamo col dire che, se da noi questo fatto stia facendo capolino solo da qualche anno, in America avere un maiale in casa era una moda molto in voga già negli anni ’80, così come in Canada. In Europa, invece, è quasi nulla, mentre il paese che più si sta abituando all’idea di recente è la Svezia.

Tuttavia, ciò che sembra una cosa strana, di fatto non lo è. I maiali hanno un carattere molto docile e curioso, tanto che possono imparare a giocare, correre ed esplorare nuovi territori. Quindi possono risultare terapeutici anche per i bambini. Anche perché vantano una notevole capacità di interagire, fino a stabilire una profonda relazione emotiva con i loro proprietari.

Chiedono coccole, possono camminarci assieme proprio come si fa con i cani che portiamo a spasso. Anzi col vantaggio che non tendono a scappare o ad avere atteggiamenti pericolosi verso altri animali o i passanti. Infatti, sono animali molto pacifici e tollerano benissimo la presenza di eventuali altri animali domestici in casa.

Sono estremamente intelligenti e imparano con facilità. Alcune specie sono talmente giocherelloni che fanno persino scherzi, oltre a riconoscere un nome e obbedire a diversi comandi. Anzi, il rischio è che si affezioni troppo ai padroni diventando morboso con loro.

Da abbattere anche lo stereotipo che si tratta di animali sporchi: sono puliti per natura e non amano vivere in ambienti sporchi. Inoltre, possono mangiare in modo assai educato e rispettoso.

Un ultimo vantaggio è che, sebbene abbiano i peli, sono pochi e sottili. Quindi raramente ne troverai qualcuno a terra, cosa che invece non accade con molte specie di cani e gatti.

🐖 Il maiale puzza e sporca in casa?

Questo è un altro luogo comune: come detto, contrariamente a quanto si pensi in modo diffuso, il maiale ama essere pulito e vivere nella pulizia. Non emana cattivi odori, il che può capitare solo in presenza di un’igiene insufficiente, proprio come accade con i cani, i conigli, gli uccelli, i pesci, ecc.

È quindi opportuno fargli un bagno un paio di volte al mese, per preservare la salute della pelle e del pelo.

🐽 Il maiale può stare in casa?

Essendo animali che amano scavare, sarebbe meglio se la vostra casa avesse un giardino, per allestire un’area erbosa e con della terra, cercando di preservare da essi eventuali piante o fiori. istintivamente, amano rotolarsi nel fango come gioco, sebbene poi preferiscono essere puliti. Tuttavia, se presi da cuccioli, possono anche essere abituati a non farlo.

Non amano invece il caldo eccessivo o il freddo: la temperatura ideale del proprio ambiente è compresa tra i 19 e i 24 gradi. Quindi prenderli in zone mediamente fredde o dove c’è caldo torrido rischia di farlo soffrire troppo.

Meglio poi non tenerlo come un peluche: un maiale domestico avrà bisogno di sufficiente spazio libero e dovrete spesso spronarlo a muoversi e giocare. L’ideale sarebbe portarlo in un grande parco, in campagna o in un bosco quasi quotidianamente.

🍎 Cosa mangia un maiale

Sebbene i maiali siano onnivori, meglio che circa il 70% della dieta sia concentrate su frutta, verdura e cereali freschi e, naturalmente, ben lavati. Ne va della sua salute. Meglio evitare i mangimi commerciali esistenti per i suini da allevamento, poiché sono funzionali al fatto che debbano farli ingrassare.

Inoltre, per facilitare le funzioni intestinali, il consiglio degli esperti è di integrare l’alimentazione settimanalmente con un cucchiaino di vaselina.

Hanno poi bisogno di una gran quantità di acqua. Pertanto, è fondamentale disporre sempre di acqua fresca e pulita H24!

🙄 Maiale in casa: quale razza scegliere?

Ovviamente, non tutte le razze di maiali vanno bene per essere tenute in casa, come animale domestico. I più diffusi sono i cosiddetti “maialini con la pancia a tazza“, detti anche maiali vietnamiti, proprio perché originari del Vietnam. Più piccoli di un comune maiale nano americano o europeo, oltre che avere dimensioni minori, si differenziano anche per le orecchie che si ergono dritte sul capo e la coda dritta e non arrotolata. Può presentarsi di varie colorazioni che combinano però sempre il bianco e il nero.

Altri maiali domestici sono il mini Maialino di Göttinger ed il maialino in miniatura Resident of Munich. Frutto di allevamenti in laboratori medici in Germania, dove fungono però appunto anche da “pet” veri e propri.

Il maiale domestico Kunekune è invece di origine neozelandese. Più grande del maiale domestico vietnamita, resta più piccolo dei maiali comuni da allevamento. Molto diffuso in Inghilterra, anche per un fatto di colonialismo (la Nuova Zelanda fa parte del Commonwealth).

Un’ultima razza è il “teacup pig”. E’ più piccolo del maiale domestico vietnamita e questo gli causa problemi di salute gravi, spesso muore prematuramente. Quindi può essere sconsigliato prenderlo poiché si rischia di affezionarsi presto per la sua dolcezza, ma di perderlo con altrettanta velocità e rimanerci male.

E’ consigliabile prendere una razza specifica e non un maiale da allevamento, poiché quest’ultimo può arrivare a pesare tra i 300 kg e una tonnellata ed essere di grossa stazza. Difficile da gestire in un appartamento o in un giardino. Mentre il maiale domestico arriva a pesarne al massimo 30. Praticamente come un cane dalla taglia media.

🌡 Di quali cure necessita un maiale domestico

Il maiale è un animale molto resistente e con una buona dieta e un’adeguata attività fisica, difficilmente si ammalerà. Ma è essenziale vaccinarlo e farlo visitare periodicamente dal vostro veterinario di fiducia, proprio come si fa per cani, gatti, conigli, ecc.

😨 Maiale domestico e rischi: può trasmettere malattie all’uomo?

Il virus più noto che colpisce i maiali è la peste suina africana, che però non è trasmissibile all’uomo. È altamente infettiva e spesso mortale per gli animali colpiti, poiché è incapace di stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti, fattore che rende estremamente complicata la preparazione di un vaccino. L’uomo può però a sua volta trasmetterla ai suini tramite contaminazione di veicoli, indumenti, attrezzature, ingerendo cibo di origine o contenente carne suina, anche stagionata.

