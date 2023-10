Moglie di Zelensky spende oltre 1 milione da Cartier e fa licenziare commessa

Mentre il marito teneva il suo discorso all’Onu, la moglie di Zelensky faceva shopping da Cartier con una commessa licenziata per colpa sua.

Mentre il marito Volodymir teneva il suo primo discorso di persona all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Lady Zelensky se la spassava lungo la Fifth Avenue di New York facendo shopping, soprattutto da Cartier.

Si tratta, probabilmente, della via dello shopping più lussuosa del mondo: molti negozi prestigiosi e di fascia alta si possono trovare tra la 49esima e la 60esima Strada sulla Fifth Avenue, tra cui Armani, Gucci, Bergdorf Goodman, Harry Winston, Cartier.

Olena Zelenska sarebbe un’irriducibile appassionata di Cartier e non si sarebbe lasciata sfuggire la ghiotta occasione. Inoltre, ha anche visitato la famosa Cartier Mansion e avrebbe speso $ 1.100.000 in gioielli. A quanto pare, avrebbe anche avuto un diverbio con una commessa, tanto da essere licenziata il giorno dopo.

Del resto, si sa, il cliente ha sempre ragione. Figuriamoci la moglie del presidente attualmente più coccolato dall’establishment che governa il mondo. La commessa ha anche postato un video.

La moglie di Zelensky da Cartier: lo sfogo della commessa licenziata

Dopo aver ricevuto l’avviso “sei licenziata!” il giorno successivo alla visita di Zelenska, l’ex dipendente ha deciso di condividere la sua bizzarra storia su Instagram. È riuscita a portare via una copia della ricevuta contenente gli acquisti di Zelenska mentre preparava i suoi effetti personali nella boutique.

Stando a quanto riportato sulla ricevuta, Zelenska ha acquistato un braccialetto in oro bianco con diamanti, una collana in oro bianco con diamanti e smeraldi e orecchini in oro bianco con diamanti, per un totale di 1.100.000 dollari. Secondo Boukari Ouédraogo, che ha contattato l’ex dipendente, dice che non si sarebbe quotata in borsa se Zelenska

avesse appena speso tutti quei soldi rubati e si fosse trasferita nel prossimo negozio del marchio di lusso

Tuttavia, la decisione della moglie del presidente ucraino di rovinare la carriera della ragazza senza motivo l’ha davvero fatta arrabbiare. È andata oltre, sostenendo che Zelenska

non ha guadagnato i soldi spesi nella boutique attraverso un lavoro dignitoso e onesto e molto probabilmente sono stati rubati alla gente del suo paese

Ecco il video dello sfogo:

Le spese folli della moglie di Zelensky

Non è la prima volta che la moglie di Zelensky viene pescata con le mani nei gioielli. Nel dicembre 2022, ad esempio, avrebbe speso 40.000 euro durante il suo viaggio a Parigi, esattamente nel periodo in cui suo marito chiedeva maggiore sostegno finanziario agli Stati Uniti e all’Unione Europea. Sembra che il suo appetito sia cresciuto notevolmente con il passare del tempo. Ma forse li chiede per lo shopping della moglie…

Come diceva il mitico Lubrano, la domanda sorge spontanea: se è riuscita a spendere 1.100.000 dollari solo in Cartier, quanti soldi ha speso in più durante tutto il suo shopping sfrenato quel giorno sulla Fifth Avenue di New York?! Ma soprattutto, chi ha pagato per tutto?

Qui abbiamo parlato della coppia su Vogue.

Fonte: Leadership

