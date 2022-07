Zelensky su Vogue: dure critiche di un esimio politologo americano

Il Presidente Volodymyr Zelensky, alfiere dell’occidente (che gli passa le armi) contro l’impero del terrore russo, è finito pure sulla nota rivista americana di moda Vogue.

Del resto, l’ex attore comico che tanto rievoca il Grillo di casa nostra, ha fatto della comunicazione una delle sue armi migliori. Sebbene la fiducia e la fedeltà intorno a lui sta iniziando a scricchiolare. Del resto, la Russia sta avanzando volutamente in modo lento e sta logorando gli ucraini e con loro i paesi che li stanno sostenendo. Tra i quali ovviamente noi.

Ma Zelensky ha incassato, tra gli altri anche le critiche di un esimio politologo americano: Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia. Rivista di geopolitica sulla quale scrive anche l’ottimo giornalista brasiliano Pepe Escobar.

Come riporta RaiNews24, tra gli scatti si vede la moglie del presidente ucraino, Olena Zelenska, ritratta seduta nel palazzo presidenziale, in pantaloni neri e camicia bianca. Il titolo recita: “Il volto del coraggio“.

“We have no doubt we will prevail.” As the war in Ukraine enters a critical new phase, the country’s First Lady, Olena Zelenska, has become a key player—a frontline diplomat and the face of her nation’s emotional toll. https://t.co/DCXWYnzAsK pic.twitter.com/wcaY5IFGHf