Perché Squid game: la sfida sarà una delusione

Finalmente l’attesa è finita. Squid game sta tornando ovviamente su Netflix e si chiama Squid game: la sfida. Un’attesa spasmodica, durata 2 anni, visto che parliamo di una serie tv che ha spazzato tutti i record, registrando 111 milioni di telespettatori in tutto il mondo.

La trama, come nel primo capitolo, è stata blindata fino alla fine, di fatti sono trapelate pochissime notizie. Ma quel tanto che basta per lasciare intendere che sarà una delusione.

La trama di Squid game: la sfida

Come riporta SkyTg24, Squid game: la sfida (titolo originale Squid game: the challenge) prevede sempre la partecipazione di 456 giocatori, proprio come nel primo capitolo, stesso dicesi per il premio finale di 4,56 milioni di dollari. Con la differenza però che i partecipanti sono persone comuni e non attori, provenienti da un po’ tutto il mondo. Il film è stato girato in Gran Bretagna.

Ed è proprio questo l’aspetto più deludente: si tratta di un reality show, dove violenza e sangue del primo capitolo (ovviamente sempre finti, trattandosi di una serie tv) saranno ancora più finti. Per esempio, l’iconica gigantesca bambola così inquietante del primo gioco “Un, due, tre stella!” sparerà inchiostro, per dirne una.

Ciò che non è cambiato è il meccanismo di base del gioco, fatto di giochi, alleanze e strategie. Una frase iconica che fuoriesce dal trailer è:

Sarò il tuo migliore amico, ma ti tradirò assolutamente

I partecipanti hanno comunque ammesso che si trattasse di giochi estremi, che li hanno spinti al limite, senza però mettere in pericolo la propria vita. Tuttavia, viene a mancare il sapore di Squid game: una sottile critica al sistema capitalistico, che ci mette uno contro l’altro per il vil denaro.

Ecco i titoli dei 10 episodi:

Luce rossa, luce verde L’uomo con l’ombrello Guerra Nessun posto dove nascondersi Dolcetto o scherzetto Addio Amico o nemico Un passo avanti Cerchio di fiducia Un giorno fortunato

Trailer ufficiale di Squid game

Ecco il trailer ufficiale di Squid game: la sfida

Probabilmente, per un vero e proprio sequel dovremo aspettare ancora. Del resto, il primo capitolo finisce con il protagonista che decide di tornare indietro per sfidare ancora il sistema. Inoltre, il poliziotto infiltrato non è davvero morto.

Squid game: la sfida quando esce

Ricordiamo che Squid game: la sfida esce su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo mercoledì 22 novembre.

Sei appassionato di Cinema? Ricevi le prossime notizie via mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

5,0 / 5 Grazie per aver votato!