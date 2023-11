Gli Usa temono il missile russo Bulava: di cosa si tratta

Nonostante l’attenzione dei media occidentali si sia tutta spostata verso il conflitto di Gaza, la guerra in Ucraina non si è di certo fermata. E con essa, il rischio di una escalation drammatica tra Usa e Russia.

Gli Stati Uniti, oltretutto, temono in particolare i missili Bulava, trasportati dai sottomarini Borei. Ne ha parlato l’esperto militare, colonnello in pensione, nonché direttore del Museo delle forze di difesa aerea, Yuri Knutov.

Come riporta Izvestija, in un’intervista al sito Lenta.Ru, Knutov ha spiegato perché i missili russi Bulava fanno così paura:

Il missile Bulava si trova su un sottomarino nucleare, e i sottomarini nucleari sono in servizio di combattimento in varie regioni dell’Oceano Mondiale, e non si sa dove esattamente. Il colpo potrebbe arrivare all’improvviso. Inoltre, il missile è molto preciso e ha una testata abbastanza potente, grazie alla quale può colpire più obiettivi contemporaneamente