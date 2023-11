Dio, Patria e (tengo) famiglia: i figli di Tajani, LaRussa e Giorgetti piazzati nello Sport

Dio, Patria e tengo famiglia. Si potrebbe modificare così un vecchio motto della Destra italiana, alla luce di come sono stati collocati i figli di tre esponenti di spicco della maggioranza. Un posto per uno, non fa male a nessuno.

Tajani per Forza Italia, Giorgetti per la Lega e LaRussa per Fratelli d’Italia. Proprio come nelle tradizioni più radicate della politica italiana.

Vediamo quali incarichi hanno ricevuto, tutti peraltro nello Sport.

Dove sono stati collocati i figli di Tajani, Giorgetti e LaRussa

Come riporta LaRepubblica, Filippo Tajani – figlio del vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio – lavora nell’ufficio marketing del comitato per l’organizzazione degli Europei del 2032. Che l’Italia organizzerà in uno strano tandem con la Turchia.

A Casa Italia, l’ufficio che si occupa delle attività del centro di Coverciano sede della nazionale, invece, ci lavora da più di un anno Marta Giorgetti, la poco più che ventenne figlia del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Poi c’è la famiglia La Russa, già nell’occhio del ciclone dopo una inchiesta di Report. Geronimo, il figlio primogenito del Presidente del Senato Ignazio, è presidente dell’Automobile club di Milano, che significa essere di fatto il re del circuito di Monza. Ed è candidato per la poltrona di numero uno dell’Aci, dove da una vita è seduto il potentissimo Angelo Sticchi Damiani.

Come venne fuori a marzo scorso, nel comitato organizzatore delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina compariva il nome dell’altro figlio del presidente del Senato, Lorenzo La Russa, e la sua ex segretaria, Lavinia Prono.

A occuparsi dei contenuti video in realtà c’è anche una Draghi: è Livia, nipote dell’ex premier, che può vantare un curriculum lunghissimo dalla Rai a Sky.

Non solo “figli di”: gli altri incarichi

Ma non solo “figli di“. Marco Mezzaroma, ex marito di Mara Carfagna e amico fraterno di Arianna Meloni, sorella di Giorgia, è presidente Sport e Salute.

L’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è la numero 2 di Binaghi in Federtennis, in cui lavorano molti amici del M5S. Il segretario della Federbocce è invece Riccardo Milana, ex parlamentare Pd.

Poi ci chiediamo perché i giovani laureati vanno via da questo paese…

Ricevi news senza censure su Telegram

5,0 / 5 Grazie per aver votato!