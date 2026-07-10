Spudcell: creata per la prima volta la vita in laboratorio?

Un laboratorio americano mette a punto per la prima volta una “spudcell” quasi completa a partire da molecole chimiche

All’incirca quattro miliardi di anni fa un insieme di molecole si unì a formare le prime protocellule, ovvero i primi organismi a poter essere considerati viventi. All’inizio le loro funzioni erano basilari — si nutrivano, crescevano e si dividevano — ma poi l’evoluzione iniziò a fare il suo corso, consentendo a quelle cellule di diversificarsi in tanti tipi diversi.

Cos’è il progetto Spudcell?

Ancora oggi non è ben chiaro come avvenne la transizione da non-vita a vita (o abiogenesi), ma ovviamente non sono mancati i tentativi di replicarla in laboratorio. Ora un gruppo di ricerca americano è riuscito per la prima volta ad avvicinarsi all’obiettivo, creando una cellula sintetica in grado di crescere e riprodursi.

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