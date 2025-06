Ritrovati fossili di cellule risalenti all’alba della Terra

Uno studio associa microfossili databili a oltre 3,5 miliardi di anni fa a cellule incapaci di controllare forma e riproduzione

I fossili ci regalano ancora tante curiosità. La Scienza ha sostenuto per molti anni che le prime cellule viventi fossero ancora più semplici di quelle elementari odierne. Chiamando in causa un esempio su tutti: quello dei batteri, grandi appena 1-2 micrometri (vale a dire milionesimi di metro) e, oltretutto, non presentano strutture interne.

Nell’ultimo trentennio del ‘900, invece, sono state scoperte delle cellule dalle forme bizzarre, le cosiddette forme L (ispirato alla iniziale del Lister Institute di Londra, dove furono isolate per la prima volta), un tipo di batteri privi di parete cellulare. Si tratta, in sostanza, di microrganismi derivanti da comuni batteri con rigide pareti cellulari, che condizioni di particolare stress hanno finito per strappare via.

Fossili di cellule, le ultime scoperte

A partire dal 1987, però, sono iniziati ritrovamenti di microfossili stranamente simili alle forme L, a volte molto più grandi (60-70 micrometri) e perfino con alcune strutture interne. Situate prevalentemente in rocce sedimentarie vecchie anche 3,8 miliardi di anni. Ciò significa quasi coetanee dello stesso Pianeta Terra.

Ora ci si pone questo quesito: si tratta di qualcos’altro e quindi di una semplice somiglianza casuale o siamo davvero in presenza di resti di complesse cellule primordiali? A tentare di dare una risposta ci pensa un gruppo di ricercatori presso il Max Planck Institute of Biochemistry (Germania).

Foto di Wolfgang Eckert da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn