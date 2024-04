Sindrome di Bell, infarti, fuoco di Sant’Antonio, cervicale: il vaccino Covid chiede il conto

Tra i vaccinati contro il Covid-19 si stanno diffondendo a macchia d’olio sintomi come la Paralisi di Bell (paralisi facciale momentanea, anche tra volti noti della televisione), infarti o problemi cardiaci generali (anche tra i calciatori), fuoco di Sant’Antonio (noto soprattutto come Herpes Zoster) specie tra gli over 70, sindrome di Guillain-Barré (intorpidimento, dolori forti agli arti, paralisi momentanee anche degli occhi).

Tutti effetti collaterali dichiarati possibili ma rari quando partì la vaccinazione di massa. E che si stanno tutti puntualmente verificando tra sempre più persone.

Effetti collaterali vaccino Covid liquidati come altro

Peccato che tutti questi effetti collaterali siano liquidati dai medici di base come altro. Per esempio, come effetti dello stesso Covid-19 il famigerato “long covid“, come stress eccessivo, problemi congeniti mai acclarati, semplici problemi legati alla terza età, cervicale avanzata e così via.

Il nesso causale non viene mai ammesso o comunque in modo molto raro, quando si trovano medici che ancora ricordano il giuramento di Ippocrate.

Peccato che nessuno pagherà, dai governanti che hanno obbligato al vaccino con mezzi infami (vedi il Green pass) alle multinazionali che li hanno prodotti.

