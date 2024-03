Sigarette elettroniche possono causare tumori: il nuovo studio

Un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Research conferma il rischio tumori per chi usa le sigarette elettroniche.

Abbiamo più volte espresso sulle nostre pagine dubbi che le sigarette elettroniche siano così esenti dal provocare danni all’organismo. E ora, un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Research, sembra gettare nuove ombre su questo dispositivo presentato come panacea più incisiva e risolutiva per la lotta al fumo.

Tale ricerca, infatti, ha rilevato mutazioni del Dna legate alla carcinogenesi sia nei consumatori di sigarette «tradizionali» sia in chi fa uso di quelle elettroniche.

Pertanto, le sigarette elettroniche possono causare delle alterazioni genetiche e danni simili a quelli provocati dalle “classiche bionde“. Danni che, sul lungo periodo, possono portare a sviluppare un tumore ai polmoni.

Sigarette elettroniche provocano tumori?

Come riporta il Corriere della sera la nuova ricerca ha analizzato gli effetti epigenetici del tabacco e delle sigarette elettroniche sulla metilazione del Dna in oltre 3.500 campioni di saliva, sangue e cellule cervicali, allo scopo di indagare l’impatto del fumo sulle aree direttamente esposte (praticamente le vie respiratorie, a partire da bocca e naso) e in quelle invece «più lontane». Come appunto i polmoni.

Come spiega Chiara Herzog – autrice principale dello studio e ricercatrice all’Institute for Women’s Health dell’Università di Innsbruck – Il termine “epigenetica” indica qualcosa che si colloca al di “sopra” dei geni.

Le modifiche epigenetiche possono essere provocate da vari fattori, come lo stile di vita condotto nel corso degli anni, l’invecchiamento, cambiamenti ormonali, esposizione a sostanze chimiche o inquinamento ambientale.

Gli esiti dell’indagine hanno rilevato alterazioni simili nella bocca di chi fuma le normali sigarette e in chi svapa. Queste le conclusioni della Herzog:

Per la prima volta abbiamo analizzato l’impatto delle e-cig su diversi tipi di cellule e appare chiaro che, sul lungo periodo, anche svapare può avere delle conseguenze per la salute

Perché le sigarette elettroniche fanno male

Come già rilevato da ricerche precedenti, le e-cig possono causare danni a causa delle presenza di alcune sostanze pericolose, come metalli pesanti e aldeidi nell’aerosol e gli esiti raggiunti finora mostrano effetti negativi misurabili sulla salute e sulle cellule dei polmoni nelle persone, ma anche negli animali e sui campioni di tessuto analizzati in laboratorio.

Adolescenti e nei ragazzi che svapano spesso accusano bronchiti, asma, affanno, infiammazioni. Inoltre, tra gli utilizzatori della e-cig troviamo una certa casistica di polmonite lipoidea, che si può verificare per l’inalazione di sostanze oleose.

A lungo termine, insomma, le sigarette elettroniche possono provocare lo stesso tipo e potenziale di rischi di cancro come quelle tradizionali. Inoltre, le e-cig sono per molti minorenni l’anticamera delle sigarette tradizionali.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!