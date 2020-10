Sfera gigante ritrovata in Bosnia: le 2 possibili spiegazioni

Bosnia, Paese uscito malconcio dal crollo della fu Jugoslavia. Protagonista, suo malgrado, di una guerra sanguinaria negli anni ’90. Mossa da ragioni nazionaliste, che però funsero in realtà da maschera ai soliti interessi economici.

Fomentata dalle solite potenze. Quelle che non agiscono in prima linea, ma mandando avanti, armandoli, piccoli Stati. E quindi, di conseguenza, sacrificano sull’altare della storia, interi popoli.

In questi giorni, però, la Bosnia è balzata agli onori delle cronache per una gigantesca sfera ritrovata in realtà nel 2016. Precisamente, nel villaggio di Podubravlje. Per la quale ci sono due possibili spiegazioni, di cui una ha il sapore dell’incredibile.

Sfera gigante Bosnia origini

Come racconta Virgilio, la sfera scoperta per metà e per l’altra metà conficcata nella terra, ha un raggio che secondo studi recenti avrebbe un diametro di circa 1,2 – 1,5 metri.

Avendo una colorazione rossastra e marrone, si pensa che abbia al suo interno un elevato contenuto di ferro. Da qui, gli studiosi hanno dedotto che il suo peso potrebbe essere all’incirca di 30 tonnellate circa.

La prima spiegazione è di origine umana: si tratterebbe di una creazione da parte degli esseri umani, dato che Balcani, e la Bosnia in particolare, sono stati culla di civiltà avanzate. Ma viventi in un passato molto remoto.

Inoltre, questo filone ipotetico alimenterebbe anche l’ipotesi suggestiva che tali popoli antichi maneggiavano una tecnologia avanzata. Dato che la sfera gigante ritrovata in Bosnia ha una di quelle geometriche più difficili da realizzare. Come quella piramidale e conica.

Se la sua creazione di origine umana venisse confermata, si tratterebbe del caso più imponente mai ritrovato fino ad oggi.

La seconda ipotesi, però, è meno suggestiva. E ce la dà un docente della University of Manchester School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences. Secondo il quale si tratterebbe semplicemente di un fenomeno legato alla concrezione. Vale a dire la formazione di una massa compatta di roccia dovuta a fenomeni naturali.

A prescindere dalla spiegazione, resta sicuramente una scoperta impressionante.